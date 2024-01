Lección de una española a un comentario que dice que no lo es: el aplauso es masivo

La usuaria de TikTok Amanda Cheng (@amandachengg) ha contestado a un usuario que le ha hecho un comentario racista en otros de sus videos: "otra que se qiere Acer Española".

La respuesta que hace es de darle un palo que los usuarios han aplaudido. Ante el comentario racista lo primero que ha dicho es que "está muy feo que se dé por hecho que una persona 'extranjera' como tú dices solo quiera casarse y tener hijos con un español por los papeles".

"Todos los extranjeros que estamos en España no somos ilegales", ha afirmado. Lo segundo que le ha respondido ha sido la sentencia: le ha mostrado el DNI español. "Aunque tú no me veas española, lo soy, esto le pasa a mucha gente".

"Está muy mal que des por hecho que si una persona no es occidental no es española", ha afirmado antes de corregir la frase mal escrita. Los usuarios han aplaudido la respuesta de la usuaria: "Se puede decir más alto pero no más claro".

Otro ha comentado que "la gente juzga sin saber, buena lección le has dado, eres más española que ella. "Tantos idiomas que existen y decidiste hablar con la verdad, solo por ser tan directa, sincera y real, ya que muchos vivimos cosas parecidas por nuestra apariencia física", ha manifestado otra usuaria. El vídeo ha acumulado más de 5.700 'me gusta' en apenas dos días.