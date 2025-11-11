Leire Martínez solo necesita tres palabras para hacer historia de la televisión en España: ¡Reina!

Ha pasado casi un mes desde que La Oreja de Van Gogh anunciase el regreso al grupo de Amaia Montero, la cantante original de la formación, que abandonó para iniciar su carrera en solitario. Desde entonces, Leire Martínez -que formó parte de LODVG más tiempo que la propia Amaia- ha preferido guardar silencio sobre un anunciado regreso y, en su lugar, ha preferido centrarse en la promoción de su primer trabajo discográfico en solitario y en su labor como jurado de Operación Triunfo 2025 donde, en la 'Gala 8' de este lunes, ha lanzado un dardo apuntando directamente a la diana de sus ex compañeros de grupo.

Todo ocurrió en uno de los momentos más emocionantes de la noche, cuando Chenoa se sentó junto a los dos concursantes nominados de esta semana, Lucía y Guille, para hablar con ellos sobre lo duro que puede resultar afrontar la que puede ser su última semana en el concurso, esa especie de purgatorio de siete días que se repite en todas las ediciones de Operación Triunfo, período en el que las cámaras, los focos y todos los comentarios se centran, especialmente, los dos triunfitos que más papeles tienen para dejar la Academia.

Pues bien, estaba Chenoa -presentadora también de esta edición del talent show que se emite cada semana en Amazon Prime- charlando con los nominados, ejerciendo de una improvisada psicóloga que les hace terapia sobre lo doloroso que resulta el proceso, pero que deben afrontarlo desde otra perspectiva, la del triunfo de haber llegado hasta la 'Gala 8' del programa, cuando la cantante de Cuando tú vas, Absurda cenicienta o Escondidos pidió la participación de los miembros del jurado. Leire Martínez fue la primera en hablar.

Con tono sereno, Leire Martínez animó a Lucía y a Guille a que afrontasen estos próximos siete días no como un castigo sino como una oportunidad, especialmente, por lo valioso que puede ser compartir la última semana que pasarán en Operación Triunfo con alguien a quien aprecias, de cómo esas experiencias te unen y de lo mucho que se aprende de los tropiezos. Fue entonces cuando Chenoa retomó la palabra y antes de dar paso a otro de los miembros del jurado, Guille Milkiway, cerró ese momento con una breve reflexión: "Cosas que pasan en la vida, que nos nominarán muchas veces a todos".

Y justo cuando Guille Milkiway, productor musical y voz de La Casa Azul, intentaba iniciar su discurso, con un tímido “y otra cosa importante es que…”, Leire lo interrumpía con una de las frases de la noche, que no ha parado de dar vueltas en las redes sociales desde el momento de pronunciarla y que ya forma parte de la historia de la televisión en España, a pesar de que se emita en una plataforma: "¡Buf, hasta te echan!". El plató estalló.

Risas, aplausos y ovación para la ex cantante de La Oreja de Van Gogh. Chenoa con las manos en la cabeza, sorprendida, respondía con gestos de alabanza: ¡Reina! ¡Guapa! ¡Ay, que te como la cara, nena!", le decía a Leire Martínez mientras esta se abrazaba entre con Guille Milkiway y chocaban las cinco mientras la mesa del jurado aplaudía con euforia. No hizo falta nada más. En cuestión de minutos, el clip de OT ya se había viralizado. En redes, miles de usuarios celebraban el momentazo y desempolvaban recuerdos del pasado.

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh fue una decisión que se anunció, por sorpresa, el 14 de octubre de 2024. Según el comunicado del grupo, después de 17 años de trayectoria conjunta, sus caminos se separaban por no ser capaces de "acercar sus diferentes maneras de vivir el grupo” pese a haber mantenido muchas conversaciones y reflexiones. Leire no firmó aquel texto y, en entrevistas posteriores, confesó que habría preferido una despedida más clara y musical —con un último disco, gira o concierto—, como forma de cerrar una etapa tan larga. En su último concierto con la banda, el 7 de octubre de 2024 en Zaragoza, se emocionó hasta las lágrimas, adelantando sin palabras lo que iba a venir.

Meses después, Leire Martínez aclaró que la no renovación de su contrato fue uno de los motivos de su salida, aunque negó que su marcha tuviera relación con la vuelta de Amaia Montero o con cuestiones personales. La ruptura, eso sí, dejó un poso de controversia por la gestión comunicativa y la ausencia de un adiós público entre los miembros del grupo.