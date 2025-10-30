Preguntan a Bárbara Lennie por el 19% de los jóvenes que añoran el franquismo y da una respuesta que nadie había dado

La actriz Bárbara Lennie, ganadora de un Premio Goya y de un Forqué y que estrena esta semana la película Los Tigres, ha dado una respuesta que todavía nadie había dado al analizar el llamativo dato que indica que el 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".

Son datos extraídos de un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que refleja que esa querencia por la dictadura varía según la edad. Entre quienes consideran aquella época "buena o muy buena" está un 15,9% de los españoles de entre los 25 y 34 años; un 18,5%, entre 35 y 44 años; un 20,6%, entre 45 y 54 años; un 24,5%, entre 55 y 64 años; un 22,6%, entre 65 y 74 años; y hasta un 25,8% de los mayores de 75 la valoran positivamente.

A Bárbara Lennie le han preguntado en una entrevista en El Periódico por ese apoyo de los más jóvenes al franquismo, pero ella lo ha analizado de un modo diferente: "Yo elijo quedarme con la parte menos negativa del dato, y es que dentro de ese porcentaje hay muy pocas mujeres; eso demuestra que el trabajo hecho por el feminismo ha tenido efecto, porque muchas chicas entienden que es necesario reivindicar ciertas cosas básicas"

"No podemos bajar la guardia"

Dicho eso, la actriz ha advertido de que "no podemos bajar la guardia, porque los logros que tanto trabajo exigen pueden perderse muy rápidamente": "Es urgente hacer cambios en la educación. Mientras la Guerra Civil y el franquismo sigan sin estudiarse en los colegios y los institutos, los jóvenes seguirán sin saber lo que dicen al hablar de ello".

Mientras, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha dado una posible explicación de ese apoyo de los jóvenes a la dictadura.

"Lo que está funcionando es la desmemoria"

Casanova, que precisamente estos días presenta su último libro, titulado Franco, ha señalado al respecto que él suele ir "a muchos institutos" y que "en realidad lo que está funcionando es la desmemoria".

En una entrevista en Faro de Vigo, el experto es rotundo: "Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares".