Lidl la lía en redes sociales con un nuevo producto que cuesta 2,49€ y estará pocos días a la venta
"Creo que esto puede ser una fantasía".

Un supermercado de Lidl.Getty Images

La cadena de supermercados Lidl ha provocado una gran expectación en las redes sociales gracias a un producto que ha puesto a la venta por tiempo limitado dentro de su llamada Semana de los Alpes, un evento temporal en el que la cadena ofrece productos alemanes bajo la marca Alpenfest.

El artículo en cuestión es un "preparado para untar dulce y cremoso" que ha provocado que decenas de usuarios compartan en TikTok sus veredictos. Uno de los que más repercusión ha tenido ha sido @gastreator.madrid, que ha subido un vídeo diciendo: "He comprado algo que creo que es una fantasía pero no sé". 

"Una crema que dice 'preparado para untar' de los Alpes. Ni puñetera idea, pero creo que esto puede ser una fantasía", explica antes de probarla y sentenciar: "¡Buah! ¡Está buenísimo! ¡Buah! Dios, mira, qué cremosito, es como si fuera una Nocillita. Está hecho a base de leche en polvo y está buenísimo". 

"Esta maravilla por 2,50 que vienen 400 gramos... esto es una maravilla, está buenísima, buenísima", insiste antes de especificar en los comentarios: "Es como una crema de leche, parecido a la cremita del Kinder Joy".

Un poco menos entusiasta ha sido la usuaria @que_lo_pruebe_iris: "Me han dicho que se parece mucho a mi Nocilla favorita, que era la nocilla leche. No la de avellanas de ahora. Ahora parece que hay Nocilla blanca, pero no". 

"Por el aspecto ya es muy acuoso, muy líquido, ya no se me está pareciendo a la Nocilla blanca", se lamenta antes de mirarlo mejor y rectificar: "Ah, pues es más densa de lo que creía". 

Pero su sentencia final es clara: "No es mega espesa. Parecido a la Nutella blanca, la Nutella leche, cero patatero. Pero buena está muy buena. Sabe a leche muy dulcecita, es una especie de leche condensada junto con un chocolate blanco. Sabe a lo que huele. Como Nocilla Blanca, un cero. Como producto preparado de leche para untar, un 7,5".

En los numerosos comentarios que ha provocado el producto, los usuarios le sacan parecidos. "A mí me sabe muchísimo a la cremita del Happy hippo, o a lo que recuerdo de ellos, que hace 6 años que soy celíaca jajajaj eso sí, está MUY buena", dice una.

"A mí me recuerda al relleno blanco de los bollycaos de cuando era pequeña!", celebra otra.

