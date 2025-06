Llega a Madrid desde EEUU, ve el estilo de vida de los españoles y suelta todo esto: ya le han respondido 8.000 personas

El popular usuario de TikTok @cbwritescopy, que es de Estados Unidos, ha provocado una avalancha de reacciones de españoles y europeos indignados por lo que ha dicho del estilo de vida de ambos.

"Los europeos no creen en el equilibrio", empieza diciendo antes de explicar cómo son, a su juicio, los horarios de los españoles: "Estoy en Madrid ahora mismo y la gente aquí va a trabajar a eso de las 9.00".

"Nada está abierto antes de eso. Si quieres ir a un Starbucks a las 6.00 para empezar el día, todavía no está abierto. Todo el mundo se toma su maldito tiempo aquí. Y luego de 13.00 a 16.00 todos se van a la siesta, van a casa y duermen, van a caminar, a pasar el rato con sus amigos. No estoy seguro de cómo me siento al respecto", dice.

"Luego la gente trabaja unas horas después de su siesta y luego todos están fuera toda la noche. Eran las 23.00 y había niños en una excursión yendo a una cena en Madrid. ¿No deberían estar en la cama?", se pregunta.

Según dice, "la gente aquí valora la vida social y simplemente disfrutan del día": "Me encanta que la gente prioriza crear recuerdos y estar con sus amigos, pero lo del trabajo tampoco me gusta porque el estilo de vida que me ha permitido vivir en EEUU ha sido trabajar duro y si tuviera que dejar ese estilo de vida para vivir la vida de aquí no sé si podría hacerlo".

El usuario insiste en que "es una dinámica muy diferente" y dice que, además, "los europeos están de vacaciones cada dos semanas": "Dirijo un negocio y en verano nuestros clientes europeos están de vacaciones, en verano la gente apenas trabaja, se toman sus siestas y las cosas cierran completamente para que la gente pueda descansar. Tengo sentimientos encontrados. Siento que me faltaría motivación".

En los comentarios, cerca de 8.000, un usuario le da un dato: "España tiene la economía de más rápido crecimiento en Europa y más rápido que Estados Unidos". Otro responde tajante: "Todo ese asunto de la siesta literalmente no es cierto, directamente".

"Puedo asegurarles que la mayoría de la gente en 'Europa' trabaja unas 40 horas a la semana...", insiste otro.