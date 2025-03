Llegan unos nuevos vecinos daneses, les tiene que ayudar con el idioma y lo que hacen después provoca revuelo

La llegada de nuevos vecinos a un bloque de pisos es siempre un acontecimiento que crea cierta desazón en el resto, que no saben con qué tipo de personas van a tener que convivir ni si les van a hacer la vida imposible.

El usuario de Threads byadaytraun ha tenido suerte. Eso, al menos, es lo que creen cientos de personas después de que él mismo haya contado lo que le ha ocurrido con los nuevos dueños de un piso cercano al suyo.

"Se han comprado el ático de al lado mía un matrimonio mayor de Dinamarca, no hablan absolutamente nada en español, aunque sí un poco de inglés", empieza diciendo.

"La semana pasada me pidieron por favor que si podían usarme de 'traductor' con el presidente de la comunidad por unas goteras que tienen en la terraza. Acaban de llamar a mi puerta: me han regalado una botella de Rioja. Brindemos por los buenos vecinos", celebra junto a una imagen de la botella, un reserva de 2018.

En las reacciones, una persona dice: "De paso les puedes dar unas clases de castellano. Seguro que te lo agradecen". Y el usuario responde contando otra llamativa anécdota: "Calla, que se llama Olé y cuando me pidió mi teléfono me guardó como: Nabo Aday, y yo no sabía que 'nabo' es vecino en danés".

"Un bonito detalle por su parte, ojalá todos los vecinos fuesen así", expresa otra persona. "Yo llevo años esperando a que los nuevos vecinos me traigan una cestita de magdalenas... Pero no, sólo se quejan por la plaza de aparcamiento", añade otra.