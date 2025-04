Llueve en la calle y ve que su vecino ha pedido comida a domicilio: pone un cartel y el debate está servido

Un vecino ha generado un intenso debate en su comunidad y en X después de dejar por escrito una reflexión sobre pedir a domicilio casi a medianoche cuando en la calle está lloviendo a mares.

"¿Es necesario pedir comida a domicilio a las 23:30 dela noche sobre todo cuando está diluviando?", se ha preguntado en mayúsculas este vecino.

Ha explicado que llegó a su casa a las 23:30 de la noche y que "llovía tanto que en la carretera no se distinguían los carriles". Cuál fue su sorpresa al ver por el camino a diez repartidores de comida a domicilio que iban en bici o moto y una de esas repartidoras entró en el portal a la vez con él.

"Me contó que en los días de mal tiempo es cuando más pedidos reciben. Me dio mucha vergüenza que uno de esos pedidos lo hubiera hecho uno de mis vecinos. Por favor, tengan empatía. No pidan que les traigan nada a casa cuando está lloviendo, nevando o hace mucho viento. Los repartidores van en bici o moto, y con el mal tiempo suelen sufrir accidentes de tráfico", ha escrito.

Y ha añadido: "No pongan en riesgo la vida de alguien solo porque se les antoje pedir comida a las 23:30. Si de verdad el motivo es que no tienen comida en casa, la buena noticia es que el Supercor cierra a las 2 de la madrugada. Cojan un paraguas y caminen hasta allí. Seguro que de pronto se les quita el hambre".

Este mensaje no ha caído en saco roto y otro vecino, no se sabe si el que pidió esa noche a domicilio, lo ha llamado "virtuoso y paternalista": "Deje trabajar a la gente en paz, que los repartidores no están obligados a aceptar ningún pedido. Ellos eligen si quieren trabajar esa noche, con esa lluvia. Le sugiero no usar el espacio comunitario para sus disquisiciones morales o para afearle la conducta a otros vecinos si no es algo que le agrede personalmente".

Esto ha generado debate en X y, como casi siempre, hay opiniones para todos los gustos y las opiniones van desde el punto de vista de la empatía al de "trabajan ese día porque así lo desean".