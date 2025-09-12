Lo que se dice de España en la televisión francesa pasa los Pirineos y da que hablar aquí

Sánchez justifica sus palabras sobre la guerra en Gaza: "Es una cuestión de humanidad"

Los informativos de Citizen Média han abordado en una de sus tertulias todo lo que está ocurriendo en Gaza y, sobre todo, cómo está siendo la respuesta de Europa ante el genocidio que está cometiendo Israel.

En ese contexto, el un político y escritor francés Dominique de Villepin, ha defendido el papel de España en esta contexto y ha llegado a decir que es "quien salva el honor de Europa".

"Es España quien salva el honor de Europa, no Francia. ¡Creo que Francia no está en su sitio! España ya ha reconocido al Estado palestino", ha dicho concretamente en la tertulia.

Unas palabras que ha recogido el ministro de Transportes, Óscar Puente, en sus redes sociales citando literalmente el titular.

A principios se semana, el presidente del Gobierno anunció nueve medidas "para detener el genocidio en Gaza". La más importante es un real decreto ley para un embargo de armas a Israel.

"Lo que Benjamin Netanyahu presentó como una operación militar para responder a los atentados de Hamás se ha convertido en un ataque injustificable a la población palestina", dijo este lunes ante los medios Sánchez.

Además del embargo, que busca establecer "la prohibición legal de vender y comprar armamento a Israel", el Gobierno pondrá en marcha "de forma inmediata" otras ocho medidas: la prohibición del tránsito a todos los barcos que transporten combustibles destinados a Israel; la denegación de entrada al espacio aéreo español a los aviones que transporten material de defensa a Israel; la prohibición de acceder a territorio español que participen de forma directa en el genocidio y en la comisión de crímenes de guerra o contra los derechos humanos.

Además, se pone en marcha la prohibición de importación de productos que proceden de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania "para combatir las ocupaciones y frenar el desplazamiento forzoso de palestinos" y la limitación de los servicios consulares que se prestan a ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales.

Otra de las medidas es reforzar el apoyo a la autoridad palestina incrementando los efectivos españoles en la misión de asistencia fronteriza que la UE tiene en Rafah; ampliación de la contribución a la UNRWA; y aumentar hasta en 150 millones de euros la ayuda humanitaria a Gaza.