Lo que dice esta nutricionista sobre el café de la mañana te hará cambiar por completo tu rutina

Todos hemos escuchado alguna vez a alguien decir: "Yo es que sin un café cuando me levanto no soy persona". Es enorme la cantidad de gente que se toma un café por la mañana justo antes de salir de casa, incluso aunque haga menos de una hora que se ha levantado de la cama. ¿Pero es saludable este hábito?

La nutricionista María Isabel, conocida en redes como @mi.nutridietista, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok despejando esta duda y contando cuándo se debe tomar realmente el primer café del día y cómo afecta esto a nuestro cuerpo.

"Si bebes café, me vas a odiar por esto. Si eres de los que se levanta y lo primero que haces es tomarse un cafecito, lo estás haciendo mal", ha comenzado diciendo la especialista al inicio del vídeo.

"Tu cuerpo produce cortisol en la mañana, que es como tu propio café natural", ha explicado la experta en nutrición, quien, además, ha dejado una interesante pregunta: "¿Y por qué digo que lo estás haciendo mal?".

"Porque tomar café justo en el pico en el que tu cuerpo ya produce cortisol puede hacer que la cafeína tenga menos efecto perceptible y que dependas más de otra taza más tarde", ha expuesto María Isabel.

"Por eso es que al mediodía ya andas medio muerto de cansancio buscando otra taza", ha asegurado la dietista. "Aunque no falta el que diga, entre mucho más, mejor", ha bromeado entre risas.

"La verdad es que el café no es malo. Lo malo es tu dependencia y la forma en la que lo usas", ha afirmado la experta. "¿Quieres energía real? Mi recomendación es que esperes al menos 40 minutos después de levantarte para tomarte tu cafecito", ha aconsejado.

"Y si no me crees, haz la prueba y luego me cuentas si te cambió la vida o sigues igual", ha concluido la especialista con seguridad.