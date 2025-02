Lo que ha encontrado en una papelera del Metro de Madrid en pleno 14 de febrero apunta a drama 

San Valentín se ha convertido en una fecha que siempre da mucho juego en redes sociales, que se suelen llenar de bromas con las cenas en la Tagliatella, con las colas en la tienda de Pandora, con los perfumes baratos de Mercadona y con los vagones del Metro de Madrid lleno de personas con ramos de flores.

Además de bromas, el 14 de febrero también puede ser un día de drama, tal y como ha enseñado un usuario de X (antes Twitter) y lo puede ser concretamente dentro de las instalaciones del Metro de Madrid.

"La que habrás liado, criatura", ha escrito en la red social de Elon Musk @agundez__. En la fotografía que ha adjuntado se puede ver una papelera típica del metro con un ramo de flores medio aplastado dentro.

Esto ha desatado multitud de teorías acerca de cómo han llegado esas flores a la basura en una fecha tan señalada: "La llamó por el nombre de otra fijo", "Parecen flores de muerto amos no me jo", "El chaval que compró esas flores se ha ido directamente al gimnasio y no lo sacas de ahí hasta Octubre" y "quizás por eso siento miedo a comprar flores de verdad, amigo imagina que tiran (ya no el mero hecho de el esfuerzo que ha podido suponer) las flores" son algunos de los hilarantes mensajes que se pueden leer en respuesta al tuit.