Lo que han puesto en Sevilla para combatir el calor a 22 de agosto forma un acalorado debate: "No es magia, son tus impuestos"

España ha vivido un mes de agosto con temperaturas muy altas, como los 44,7 grados registrados el pasado sábado en Montoro (Córdoba). Todo por una ola de calor que se ha quedado en casi todo el país durante la primera quincena de agosto.

Las condiciones meteorológicas también han influido de forma directa en muchos de los incendios que, provocados por el ser humano o de forma natural, han asolado una buena parte de España desde el pasado 10 de agosto.

Pero en pleno debate sobre los posibles refugios climáticos, el Ayuntamiento de Sevilla ha instalado este viernes, 22 de agosto, la primera fase de los toldos que se pondrán en marcha en la Avenida de la Constitución, en pleno casco histórico.

La medida, puesta en marcha por el Consistorio sevillano, busca hacer frente a las elevadas temperaturas que se suelen registrar en la capital hispalense durante todo el verano.

"Durante esta madrugada se ha instalado la primera fase de toldos en la Avenida de la Constitución. Por primera vez, en décadas, esta arteria de Sevilla cuenta con toldos para combatir los días de calor más intensos", ha señalado el Ayuntamiento en un mensaje que no ha convencido a muchos.

Cientos de usuarios han reaccionado a la instalación no tan contentos con la decisión. Algunos critican que lo hayan inaugurado un 22 de agosto, en lugar de antes de la llegada de las altas temperaturas, y otros critican que se hayan colocado justo sobre las vías del tranvía.

"68 metros de toldo. Tapando más al tranvía que al peatón que circula por los bordes de la calle. Invadiendo el carril bici. Fijados en fachadas de edificios protegidos por patrimonio cultural. A finales de agosto. 291.974 euros. No es magia, son tus impuestos", ha señalado, por ejemplo, el usuario @nasirgan, con más de 22.000 seguidores.