Lo que ha hecho Alcaraz con su rival tras lograr el pase a la final de Cincinnati es para levantarse y aplaudir

Carlos Alcaraz sigue intratable y disputará este domingo una nueva final ante el número 1 del mundo, su gran rival, el italiano Jannik Sinner. Peleará por el título en Cincinnati, séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, tras vencer al alemán Alexander Zverev.

El de El Palmar se llevó el encuentro en dos mangas (6-4, 6-3) en un partido muy serio. Salvo un break en contra en el inicio del segundo set, logró plantar cara a un rival que estaba tocado.

En un momento del partido, Zverev sufrió problemas físicos. Se sentó en el suelo, puso el 1-2 y, tras ello, se vio obligado a ir a su silla y pedir la ayuda del médico por un fuerte mareo. Desde ese momento, el rival de Alcaraz lanzó golpes a discreción, pero no logró nada más que alargar una victoria del español que terminó por llegar.

Pero al final del encuentro, Alcaraz dejó un mensaje en la cámara que terminó con el aplauso de toda la grada. En lugar de celebrar la victoria y su pase a la final, quiso tener un guiño con su rival.

"Contento por la final, pero triste por Sascha (Zverev). Te deseo lo mejor", puso el español con un rotulador azul sobre el plástico habitual que suelen colocar en una cámara de pista al final de cada partido.

"Nunca es fácil jugar contra alguien que sabes que no está al cien por cien. Es aún más difícil cuando se trata de Sascha, un gran jugador y una gran persona fuera de la pista. Tenemos una muy buena relación", ha explicado Alcaraz, posteriormente, en sala de prensa.