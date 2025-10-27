Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que ha hecho este bar para evitar ver el fútbol desde fuera es algo que casi no tiene precedentes
Lo que ha hecho este bar para evitar ver el fútbol desde fuera es algo que casi no tiene precedentes 

El Madrid ganó al Barça y amplió su ventaja en el liderato.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El tuit de @LiosdeVecinos con lo que hizo un bar de Sant Boi.@LiosdeVecinos

Real Madrid y FC Barcelona se vieron las caras este domingo en el Santiago Bernabéu en un nuevo clásico que regaló goles, intensidad y emoción hasta el pitido final, pero que también dejó jugadas polémicas y una tensión entre futbolistas de ambos conjuntos propia de este encuentro.

El equipo de Xabi Alonso se hizo con los tres puntos gracias a los goles de un imparable Kilyan Mbappé y de Jude Bellingham, que firmó el 2-1 definitivo y amplió a cinco puntos la distancia entre ambos clubes. Por parte del equipo catalán, había igualado minutos antes el duelo Fermín López tras un rápida jugada después de una recuperación en el área del Madrid.

Vinicius también fue uno de los grandes protagonistas del partido y no solo por su alto nivel futbolístico, ya que fue clave en muchas de las mejores acciones del Madrid. El extremo brasileño cogió un cabreo tremendo al ser sustituido por Rodrygo en el minuto 72 de partido. El futbolista reaccionó con protestas, aspavientos y quejándose públicamente de la decisión tomada por Alonso. 

Al final del partido fue Lamine Yamal y Dani Carvajal los que iniciaron la tensión, aunque Vinicius también estuvo metido de por medio. Tal y como muestran las imágenes, el lateral madrileño le recordó a Lamine su provocación previa al encuentro con un gesto diciéndole que hablara ahora y, a partir de ahí, los encontronazos fueron continuos. Lamine retó a un jugador a verse fuera para mantener una conversación, ese gesto hizo saltar a Vinicius y se generó una tangana que terminó con Lunin expulsado y seis amarillas mostradas.

Nadie se lo quería perder

Durante toda la semana el Clásico ha sido el tema de conversación principal, como siempre que se ven las caras Madrid y Barça en un partido de fútbol sin importar la competición. Nadie se quiere perder el encuentro que es seguido por millones de personas a nivel mundial.

A pesar de ese alcance también hay quien busca la picaresca para verlo sin pagar a través de los cristales de los bares. Por ello, en las últimas horas se ha hecho viral la respuesta de un comercio de Sant Boi (Barcelona) para evitar que lo vean de esta forma.

Ha sido la cuenta @LiosdeVecinos la que ha compartido la imagen en la que se puede ver como un bar ha pesto unas lonas cubriendo su cristalera y evitando que la gente pueda ver el partido desde la calle. 

"Mientras tanto en Sant Boi…bares que se las ingenian para que no veas el fútbol sin consumir…", ha escrito la cuenta de X, que ha sido la que ha difundido la curiosa estampa que muestra la otra cara del clásico.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

