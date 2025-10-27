Lo que ha hecho este bar para evitar ver el fútbol desde fuera es algo que casi no tiene precedentes 

Real Madrid y FC Barcelona se vieron las caras este domingo en el Santiago Bernabéu en un nuevo clásico que regaló goles, intensidad y emoción hasta el pitido final, pero que también dejó jugadas polémicas y una tensión entre futbolistas de ambos conjuntos propia de este encuentro.

El equipo de Xabi Alonso se hizo con los tres puntos gracias a los goles de un imparable Kilyan Mbappé y de Jude Bellingham, que firmó el 2-1 definitivo y amplió a cinco puntos la distancia entre ambos clubes. Por parte del equipo catalán, había igualado minutos antes el duelo Fermín López tras un rápida jugada después de una recuperación en el área del Madrid.

Vinicius también fue uno de los grandes protagonistas del partido y no solo por su alto nivel futbolístico, ya que fue clave en muchas de las mejores acciones del Madrid. El extremo brasileño cogió un cabreo tremendo al ser sustituido por Rodrygo en el minuto 72 de partido. El futbolista reaccionó con protestas, aspavientos y quejándose públicamente de la decisión tomada por Alonso.

Al final del partido fue Lamine Yamal y Dani Carvajal los que iniciaron la tensión, aunque Vinicius también estuvo metido de por medio. Tal y como muestran las imágenes, el lateral madrileño le recordó a Lamine su provocación previa al encuentro con un gesto diciéndole que hablara ahora y, a partir de ahí, los encontronazos fueron continuos. Lamine retó a un jugador a verse fuera para mantener una conversación, ese gesto hizo saltar a Vinicius y se generó una tangana que terminó con Lunin expulsado y seis amarillas mostradas.

Nadie se lo quería perder

Durante toda la semana el Clásico ha sido el tema de conversación principal, como siempre que se ven las caras Madrid y Barça en un partido de fútbol sin importar la competición. Nadie se quiere perder el encuentro que es seguido por millones de personas a nivel mundial.

A pesar de ese alcance también hay quien busca la picaresca para verlo sin pagar a través de los cristales de los bares. Por ello, en las últimas horas se ha hecho viral la respuesta de un comercio de Sant Boi (Barcelona) para evitar que lo vean de esta forma.

Ha sido la cuenta @LiosdeVecinos la que ha compartido la imagen en la que se puede ver como un bar ha pesto unas lonas cubriendo su cristalera y evitando que la gente pueda ver el partido desde la calle.

"Mientras tanto en Sant Boi…bares que se las ingenian para que no veas el fútbol sin consumir…", ha escrito la cuenta de X, que ha sido la que ha difundido la curiosa estampa que muestra la otra cara del clásico.