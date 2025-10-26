El Real Madrid se quita la espina y se lleva la victoria ante el Barça (2-1) en un ‘Clásico’ muy igualado

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports, que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Sergio Perez

Un clásico de infarto. El primer clásico de la temporada ha llegado a su fin con la victoria del Real Madrid. El club blanco consigue, de este modo, romper con la racha de derrotas que llevaba ante el equipo dirigido por Hansi Flick.

El partido comenzó con una gran intensidad marcada por una clara superioridad blanca. En los primeros diez minutos el VAR tuvo que intervenir hasta en dos ocasiones. Primero por un penalti de Lamine Yamal a Vinicius (posteriormente anulado) y después con un gol de Mbappé, que fue anulado por ser fuera de juego.

Los de Xabi Alonso, sin embargo, no se dieron por vencidos y minutos después llegó el tanto de Mbappé, el responsable de romper el marcador, dejando al Real Madrid con la ventaja inicial. No fue hasta el minuto 37 cuando los del Barça consiguieron igualar el partido, gracias a un gol de Fermín que no pudo parar el portero del Madrid.

La ilusión de los culés no duró mucho, pues apenas cinco minutos después, en el minuto 42, el club blanco volvió a anotar otro tanto, gracias a la intervención de Jude Bellingham, quien logró devolverle la ventaja al Real Madrid. Tras el gol del británico, Mbappé volvió a intentarlo, pero fue anulado.

Durante la segunda mitad, Fermín buscó su doblete gracias a un pase de Rashford, pero sin éxito. Le siguió un penalti para el Real Madrid del que fue responsable el delantero Kylian Mbappé, pero el portero del Barcelona no se lo dejó fácil y logró parar las aspiraciones del francés.

El primer cambio del Real Madrid llegó con Brahim en el minuto 65, quien entró por Arda Güler. Más tarde, en el minuto 71, el club volvió a hacer cambios en el campo, dejando fuera a Vinicius (quien se marchó bastante molesto) y Valverde, a quienes sustituyeron Carvajal y Rodrygo. El Barça también aprovechó para algunos cambios en el 73', dejando entrar a Araújo y Casadó por Ferran Torres y Eric García.

Bellingham, no satisfecho con el gol marcado y su asistencia, volvió a intentar el doblete, aunque también quedó anulado. También lo intentó el azulgrana Marcus Rashford, aunque su jugada fue fuera de juego. Los minutos fueron avanzando hasta llegar al minuto 82 y el Barça, ante la ventaja del Madrid, continúo haciendo cambios en su once, marchándose Cubarsí para la entrada de Roony.

El francés Kylian Mbappé siguió intentándolo hasta su cambio, pero su tiro se desvió del palo. En el minuto 90, a punto de terminar el partido, vinieron más cambios para el club blanco y Mbappé y Bellingham dieron paso a Gonzalo y Ceballos. Mientras tanto, el Barça cambiaba a Balde por Gerard Martín en su último cambio. En el descuento, Pedri fue expulsado. El árbitro añadió nueve minutos de tiempo extra, pero los de Flick, que contaban con siete bajas en el equipo, no pudieron superar la ventaja del Madrid y terminaron perdiendo.

El final del partido estuvo marcado por una nueva polémica arbitral y con un momento de tensión entre ambos equipos, con una discusión entre Courtois y Lamine Yamal, quienes se dedicaron algunas palabras. "Nos vemos en la vuelta", se pudo escuchar decir Lamine a Courtois. La bronca fue tal que incluso tuvieron que intervenir los agentes de seguridad.

Se trataba del primer clásico de Xabi Alonso, quien anteriormente disputaba los enfrentamientos como jugador en el club blanco. Para el entrenador del Barça, sin embargo, ha sido el quinto partido de este tipo, y aunque hasta ahora había disfrutado de la victoria ante el Real Madrid, hoy ha tenido que afrontar el fin de su buena racha.