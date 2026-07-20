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Rodri se convierte en un héroe para muchos por lo que le ha hecho a Trump justo antes de levantar el trofeo
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Rodri se convierte en un héroe para muchos por lo que le ha hecho a Trump justo antes de levantar el trofeo

Otro momento para la historia. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Rodrigo, recogiendo el trofeo.
Rodrigo, recogiendo el trofeo.EFE

España es campeona del mundo y el capitán de la selección, Rodri, ha levantado el trofeo que da a La Roja su segunda estrella tras vender a Argentina (1-0) en la crónica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido quien le ha entrado la copa y en ese momento se ha producido una escena llamativa.

¿El problema? Trump se ha quedado ahí, a su lado, hablando con Gavi y luego ha agarrado de la cintura a Rodri. El presidente de EEUU parecía confuso o simplemente se estaba haciendo el remolón para salir en la foto.

Pero el capitán de España no estaba dispuesto a que Trump estropease una foto histórica y le ha acabado empujando levemente por la espalda para que abandonase aquel lugar para poder, así, levantar el preciado trofeo.

A Trump, en cualquier caso, le ha costado dios y ayuda irse de allí. Ha intentado quedarse en una esquina saludando a Pedri y finalmente ha conseguido quedarse en una esquina mientras España festejaba, como alguien que se cuela en la foto de una boda a la que no ha sido invitado. 

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado en las redes sociales a la selección española de fútbol por su victoria en la final del Campeonato del Mundo con un mensaje en el que lo celebra así:"¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección!".

Sánchez ha presenciado el partido desde el palco de autoridades del estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, junto al rey Felipe VI, la reina Letizia, y sus hijas, entre otras autoridades.

Saludo con Sánchez

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó al presidente español, Pedro Sánchez, y a los reyes de España al inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina (1-0), en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Subdirector de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en El Día de Valladolid, en El País y en Los 40 como jefe de redes sociales. En El HuffPost ha ocupado varios cargos desde 2012, como responsable de fin de semana y jefe de Virales. Ha escrito una novela: 'Agua Pasada', con ediciones Maeva.

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