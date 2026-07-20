Rodri se convierte en un héroe para muchos por lo que le ha hecho a Trump justo antes de levantar el trofeo

España es campeona del mundo y el capitán de la selección, Rodri, ha levantado el trofeo que da a La Roja su segunda estrella tras vender a Argentina (1-0) en la crónica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido quien le ha entrado la copa y en ese momento se ha producido una escena llamativa.

¿El problema? Trump se ha quedado ahí, a su lado, hablando con Gavi y luego ha agarrado de la cintura a Rodri. El presidente de EEUU parecía confuso o simplemente se estaba haciendo el remolón para salir en la foto.

Pero el capitán de España no estaba dispuesto a que Trump estropease una foto histórica y le ha acabado empujando levemente por la espalda para que abandonase aquel lugar para poder, así, levantar el preciado trofeo.

A Trump, en cualquier caso, le ha costado dios y ayuda irse de allí. Ha intentado quedarse en una esquina saludando a Pedri y finalmente ha conseguido quedarse en una esquina mientras España festejaba, como alguien que se cuela en la foto de una boda a la que no ha sido invitado.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado en las redes sociales a la selección española de fútbol por su victoria en la final del Campeonato del Mundo con un mensaje en el que lo celebra así:"¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección!".

Sánchez ha presenciado el partido desde el palco de autoridades del estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, junto al rey Felipe VI, la reina Letizia, y sus hijas, entre otras autoridades.

Saludo con Sánchez

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó al presidente español, Pedro Sánchez, y a los reyes de España al inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina (1-0), en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.