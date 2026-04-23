Letizia sorprende y se lleva todos los elogios con lo que hace en los primeros segundos de este vídeo

El vídeo de la Reina Letizia por el 50 aniversario del .Centro Cultural de España en Asunción.

La reina Letizia ha sorprendido a todo el mundo y ha recibido miles de elogios tras felicitar en el idioma guaraní el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay.

"Hola a todos, vy'apavẽ nde Arambotýre! (feliz cumpleaños). Muchas felicidades por estos 50 años, una edad en la que las personas tenemos ya una experiencia suficiente para pararnos a pensar, hacer cuentas con la vida e imaginar algo del futuro", ha comenzado diciendo la monarca.

Letizia ha proseguido afirmando que "en el caso del Centro Cultural de España en Paraguay, el Juande, este aniversario es todavía más interesante porque no es una vida, sino una constelación de historias, como si se tratara de una pieza de Ñanduti, ese encaje precioso hecho de hilos entretejidos de diferentes colores".

"El Salazar combina esos trozos de creación artística y cultural de diferentes intelectuales, escritores, profesionales, artistas, gestores culturales, cooperantes y ciudadanos que nos muestran sus obras. Es el reflejo exitoso de la historia compartida de España y Paraguay", ha proseguido asegurando.

"Es un ejemplo de cooperación cultural y social"

Además, ha destacado que también es "un ejemplo de cooperación cultural y social y motor de la red de centros culturales culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo", que ahora, como ha destacado, suma ya otros 15 en América Latina y en África.

"En muchas ocasiones la cultura consigue lo que de otro modo no sería posible y por esa expresión de desarrollo, libertad, resistencia, tradición y vanguardia, quiero felicitar a todos los que habéis pasado por este centro en estas cinco décadas. Allí estuve hace casi cinco años y recuerdo muy bien a todas las personas que conocí en la biblioteca, en las salas de exposiciones, en el salón de actos o en los patios interiores", ha recordado.

Incluso ha destacado obras y piezas como las máscaras de Néstor Portillo, la cerámica de Ediltrudis Noguera o la danza que interpretó un grupo de personas con discapacidad.

"Me gustaría estar hoy allí con vosotros. Os doy las gracias por seguir siendo el archivo vibrante de nuestra historia conjunta y un espacio público de encuentro, formación y creación desde el respeto y la inclusión", ha sentenciado.

Finalmente, Letizia ha agradecido tanto en español como en guaraní por este medio siglo: "Muchas gracias, aguyje (gracias) y a por 50 años más para seguir fortaleciendo esta comunidad cultural paraguaya y española. Gracias".