Lo que le pregunta una alumna a su profesor justo antes de empezar el examen de conducir es para verlo en bucle
Lo que le pregunta una alumna a su profesor justo antes de empezar el examen de conducir es para verlo en bucle

"Es lo último esto, ¿eh?".

Alba Rodríguez Morales
Imagen de recurso de un examen de conducirAntonio Diaz vía getty images

Presentarse al examen de conducir siempre es una situación incómoda. Un momento en el que los nervios están completamente a flor de piel y esto, en muchas ocasiones, puede provocar escenas de lo más surrealistas.

Un ejemplo de esto es la pregunta que le ha hecho una alumna a su profesor de autoescuela momentos antes de empezar su examen de conducir, con el examinador ya sentado en la parte trasera del vehículo.

"No tendrás por aquí una goma de pelo, ¿no?", ha preguntado la alumna de forma inocente a su profesor calvo con el objetivo de recogerse el pelo antes de empezar a circular.

"Pues no hija, yo no uso eso", le ha respondido el profesor de la autoescuela, una contestación que ha hecho que la futura examinada empiece a partirse de la risa al mirarle la cabeza y recordar que su profesor es calvo.

"La verdad, me ha parecido muy feo lo que acabas de decir. Pero bueno, haré como que no he escuchado nada. No pasa nada", ha comentado el docente haciédose el ofendido en tono divertido.

"O sea, yo qué sé, ¡en un coche siempre hay de todo! Ya lo sé que tú no ibas a usar", se ha intentado justificar la alumna, mientras se pone el cinturón todavía intentando parar el ataque de risa.

"Ya, ¡pero en el coche de un calvo no va a haber una goma de pelo! Mira, de verdad... ¿Me ves riendo? Estoy muy dolido, eh. Estoy llorando en mi corazón", ha bromeado el hombre, generándole también la risa al examinador.

"Yo que sé. Tu mujer quizá tiene aquí una goma de pelo", ha contestado la alumna. "Pero es que este es mi coche de trabajo, yo aquí no paseo con mi mujer", ha respondido el copiloto, dejándola sin palabras.

"Mira, de verdad... Pedir una goma de pelo en el coche es un calvo, tío. Es lo último esto, ¿eh?", ha continuado diciendo el profesor. "Ah, qué te hace gracia, eh. Qué bonito. En fin...", ha concluido, consiguiendo con su broma aliviar toda la tensión del ambiente.

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

