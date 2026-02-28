El director Hernán Zin habla desde los Goya de Palestina y define así a Pedro Sánchez

El director Hernán Zin ha contado en los micrófonos del diario El País lo que ocurre en España por hablar abiertamente de Palestina y ha elogiado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar al frente de estas críticas a Israel.

El cineasta, escritor, reportero de guerra y productor ítalo-argentino, también nominado al Goya, al Grammy y al Emmy ha explicado que, al contrario que en otros países, sí puede expresarse libremente.

Ha contado el periodista Gregorio Belinchón que viene del festival de cine de Berlín y que allí nadie se ha pronunciado sobre Gaza: "En Alemania es delito decir 'del río hasta el mar Palestina será libre'. Donde la Berlinale ha callado cualquier comentario a favor de Gaza".

El periodista ha explicado que, por el contrario, en España él puede llevar un pañuelo palestino, otros llevan pins con 'free palestina', con la sandía que representa el apoyo al pueblo palestino.

España "un paraíso" de libertad

Sobre si cree que aquí sí se puede apoyar abiertamente la causa palestina, el cineasta ha dicho: "Hice mi primer libro sobre Gaza en 2006 y ahí sufrí las primeras amenazas. La suerte que tenemos en España de tener este presidente, tener una sociedad como la que tenemos, donde se puede hablar libremente. Decir: matar 400.000 niños está mal. Somos gente honesta y nos callamos. Somos un paraíso. No lo perdamos".

"Esa gente que dice que hablar de genocidio. Por favor, paremos los pies porque es una isla de libertad y de emoción y de humanidad en medio de un desierto que es Europa este momento", ha explicado.

"El resto del mundo, salvo EEUU, también está a favor de Palestina", ha sentenciado el director.