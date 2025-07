Lola Herrera da una razonada respuesta a por qué hay que defender la libertad hoy en día

La actriz Lola Herrera ha concedido una entrevista al diario El Comercio para promocionar y hablar de la obra Camino a la Meca, que representará el próximo fin de semana en el teatro Jovellanos de Gijón. En esta pieza contará la historia de Helen Martins, una artista sudafricana que luchó por evitar y superar las normas con las que tuvo que convivir durante la primera mitad del siglo XX.

Preguntada por qué le enamoró del personaje, Herrera ha afirmado que "el personaje en sí, que es un hecho real y una mujer muy particular en un lugar muy particular que al cabo de un tiempo de su vida decide buscar su libertad contra la vecindad, un pueblo pequeño, pacato, que no la entienden".

"Ella defiende su libertad y su soledad y las lleva adelante. El pueblo entero la rechaza y la margina. El texto es muy interesante y los tres personajes son hermosos", ha añadido la veterana actriz de 90 años.

Además y tras su respuesta, el periodista le ha comentado que es "una defensa de la libertad muy necesaria estos días".

"Sí, ella fue una de tantas que antes de antes de antes rompieron moldes y empezaron a abrir caminos contra viento y marea. Yo eso lo valoro mucho, porque como todas las mujeres de edad hemos vivido épocas terribles en las que éramos como un mueble, no teníamos derecho a nada", ha contestado.

Finalmente Herrera ha asegurado que "todos los problemas que tuvimos entonces y que se han ido solventando, aunque no del todo, es gracias a lo que se han movido las anteriores".

"A la cadena que se ha hecho en esa lucha de la mujer por encontrar su sitio y ser vista como una persona que decide hacer lo que quiera con su vida", ha rematado.