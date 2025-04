Lola Índigo da que hablar al contar lo que supone para las mujeres ir a una fiesta post premios

La cantante Lola Índigo ha dado que hablar en X después de que se haya viralizado un vídeo donde habla de lo peligroso que es para las mujeres acudir a las fiestas que se celebran después de las entregas de premios.

"El otro día le decía a una amiga, es que para nosotra ir a un evento post premios es, esto es muy fuerte pero me apetece decirlo, para nosotras ir a una fiesta después de unos premios es un deporte de riesgo", ha empezado diciendo.

Según ha explicado, ahí nunca sabes "quién borracho te va a decir no sé qué cosa": "Ha habido abusos que se han tapado y un montón de mierdas". Sobre estas personas ha afirmado que "los cubren las discográficas, los premios, todo el mundo".

"Al final tú estás ahí viéndolas pasar pero después pasa cualquier puta mierda y la culpa es nuestra de porque estábamos allí en eses momento cuando estaba ese fulano", ha proseguido.

Y se ha dejado una pregunta para el final: "¿Pero tío por qué no canceláis al fulano? pero cancelarlo de verdad".

En vista de la repercusión que ha tenido el mensaje, Lola Índigo ha aclarado algunas cosas en la red social de Elon Musk: "Yo vi esta entrevista antes de que saliera y podía haber pedido que quitaran esta parte sabiendo la que me iba a caer, pero no, me parece importante contarlo porque pocas veces se habla de esto y somos muchas las chicas que nos hemos sentido vulnerables en estos lugares, yo no he sido ni soy perfecta y seguiré aprendiendo, pero se bien quien soy y lo llevo demostrando mucho tiempo y por supuesto nunca me voy a callar".