Jordi Évole pregunta a Loquillo si tiene "rabia de clase": su respuesta va dirigida al 20% de los jóvenes que creen que con Franco "se vivía mejor"

José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo, es el invitado de Jordi Évole de este domingo, que vuelve con una nueva entrevista a laSexta. En un avance del programa, el periodista catalán le ha preguntado al músico natural de Barcelona si tiene "mucha rabia de clase".

Loquillo no ha dudado y ha respondido a la cuestión que le plantea Jordi Évole con otra pregunta. "¿Cómo no voy a tener ese concepto de clase?", se pregunta el artista, quien revela que es "hijo de un perdedor de la guerra civil española".

Su padre, cuenta, "estuvo represaliado, estuvo en la cárcel y vivió en los campos de concentración en el sur de Francia". Loquillo explica que a su familia "le robaron su juventud" durante la posguerra.

"¿Cómo no voy a tener concepto de clase?"

Al hilo de esto, cuenta que su madre "vio la entrada del ejército franquista en Barcelona y la represión que hubo luego". Con estas palabras, Loquillo parece dirigirse directamente al 20% de jóvenes que, según el CIS, cree con Franco se vivía "mejor" o "mucho mejor".

"Claro que tengo concepto de clase, por supuesto. Porque mi padre solo pudo, y gracias a mi abuelo, que era estibador, trabajar de estibador en el puerto de Barcelona". Y para ejemplificar la situación que se vivía en aquellos años, menciona la película La ley del silencio protagonizada por Marlon Brando.

"Cuando la vi, flipé. Aquello de 'trabajas tú, tú y tú', ocurría. ¿Cómo no voy a tener concepto de clase? Y rabia, claro. ¿Cómo iba a poder llegar yo donde he llegado si no hubiera sido por esa rabia?", reflexiona el músico.

"Todo han sido 'por aquí no puedes pasar', por aquí... 'tú no sirves', 'no eres de los nuestros'", comenta Loquillo, relatando así situaciones a las que se tuvo que enfrentar en sus inicios en la música.