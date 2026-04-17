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Jordi Évole pregunta a Loquillo si tiene "rabia de clase": su respuesta va dirigida al 20% de los jóvenes que creen que con Franco "se vivía mejor"
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Jordi Évole pregunta a Loquillo si tiene "rabia de clase": su respuesta va dirigida al 20% de los jóvenes que creen que con Franco "se vivía mejor"

Cuenta la represión que vivieron sus padres en Barcelona. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - APRIL 07: The singer Loquillo during the presentation of his book 'Paseo de gracia', at the Circulo de Bellas Artes, on April 7, 2025, in Madrid, Spain. Paseo de gracia' is an autobiographical book in which the singer also makes a tour of the city of Barcelona and reviews the artists, from different fields, who helped form the current Loquillo. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)
Loquillo, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo, es el invitado de Jordi Évole de este domingo, que vuelve con una nueva entrevista a laSexta. En un avance del programa, el periodista catalán le ha preguntado al músico natural de Barcelona si tiene "mucha rabia de clase"

Loquillo no ha dudado y ha respondido a la cuestión que le plantea Jordi Évole con otra pregunta. "¿Cómo no voy a tener ese concepto de clase?", se pregunta el artista, quien revela que es "hijo de un perdedor de la guerra civil española".

Su padre, cuenta, "estuvo represaliado, estuvo en la cárcel y vivió en los campos de concentración en el sur de Francia". Loquillo explica que a su familia "le robaron su juventud" durante la posguerra. 

"¿Cómo no voy a tener concepto de clase?"

Al hilo de esto, cuenta que su madre "vio la entrada del ejército franquista en Barcelona y la represión que hubo luego". Con estas palabras, Loquillo parece dirigirse directamente al 20% de jóvenes que, según el CIS, cree con Franco se vivía "mejor" o "mucho mejor"

"Claro que tengo concepto de clase, por supuesto. Porque mi padre solo pudo, y gracias a mi abuelo, que era estibador, trabajar de estibador en el puerto de Barcelona". Y para ejemplificar la situación que se vivía en aquellos años, menciona la película La ley del silencio protagonizada por Marlon Brando.  

"Cuando la vi, flipé. Aquello de 'trabajas tú, tú y tú', ocurría. ¿Cómo no voy a tener concepto de clase? Y rabia, claro. ¿Cómo iba a poder llegar yo donde he llegado si no hubiera sido por esa rabia?", reflexiona el músico. 

"Todo han sido 'por aquí no puedes pasar', por aquí... 'tú no sirves', 'no eres de los nuestros'", comenta Loquillo, relatando así situaciones a las que se tuvo que enfrentar en sus inicios en la música. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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