Loquillo habla claramente sobre cómo era realmente la España del 78: "Eso era la España real"

El cantante José María Sanz Beltrán, conocido por todo el mundo como Loquillo, ha participado en el podcast Último Acorde Talks y ha hecho una radiografía de cómo era la España de finales de los años 70, tras la muerte del dictador Francisco Franco, para recordar cómo fueron sus inicios en el mundo de la música.

"Llegamos en el momento en el que no había nadie", ha comenzado diciendo Loquillo. "Hay dos personas que tenemos una vida muy paralela, Olvido (Alaska) y yo. Ella en Madrid fue lo mismo y sin ser músicos lo vimos, supimos aglutinar, vender nuestro personaje y lanzarnos con audacia y temeridad a algo nuevo que nadie conocía", ha asegurado.

Loquillo ha señalado que en esos momentos "había una actitud propia del punk, que era ser uno mismo, pero que luego otra existía otra que era que ir a pasárselo bien mientras durara".

"Cuando me preguntan por qué me metí, sexo, drogas y rock and roll", ha sentenciado el artista. "¿Te parece algo más? Tú no sabes lo que era aquello", ha proseguido diciendo Loquillo.

Así describe la España del 78

El artista de Barcelona, entonces, ha retratado cómo era aquel país: "La España del 78, 79, la gente se piensa que todos éramos modernos en el 81 y que todo el mundo era como Almodóvar y no".

"Salías de un círculo muy concreto de Madrid o Barcelona y estaba la España polvorienta de carreteras horribles. La España cañil, folclórica y la que consideraba el rock una cosa de drogadictos y de maricones, esto era así", ha asegurado.

Loquillo ha recordado que "las chicas que se vestían como Alaska recibían todo tipo de insultos en autobuses y el metro". "Eso era la España real y no la que la gente se piensa de que llega el PSOE y con ello el triunfo de la modernidad y no", ha afirmado, añadiendo que "el rock era un círculo muy pequeño".

De hecho, ha explicado que "había una compañía de discos que vendía 300 copias, esto era así".

Loquillo, más de 45 años en el mundo de la música