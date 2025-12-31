La drástica decisión de Cristina Pedroche tras dar las Campanadas: al principio no lo hacía, pero ahora es casi obligatorio

Las Campanadas de Nochevieja están a la vuelta de la esquina y una vez más, Cristina Pedroche dará la bienvenida al nuevo año revelando su nuevo vestido ante millones de espectadores. Lo hará de nuevo junto a Alberto Chicote en Antena 3 y laSexta, que este año apuesta por la emisión en simulcast.

Las de 2025 serán las decimosegundas Campanadas para la presentadora de Atresmedia, que este martes estuvo en Y ahora Sonsoles para revelar algunos de los secretos mejor guardados sobre este evento que se ha convertido en uno de sus ejes personales y profesionales.

"El número 12 es un número muy mágico y rompo con todo. Rompo con la Pedroche que era para que veáis a una nueva Pedroche, con más garra", ha contado en el programa de Antena 3. Sin embargo, Cristina Pedroche ha explicado cómo lidia con las críticas que cada año se vierten contra ella antes y después de las Campanadas.

En este sentido, la presentadora ha confesado que le compensan "por verme tan ilusionada" y no ha tenido ningún reparo a la hora de reconocer que se emociona mucho cuando ve sus vestidos. Sin embargo, Cristina Pedroche sigue una máxima todos los años justo después de la emisión desde la Puerta del Sol.

"Mis gustos han cambiado"

Para no leer críticas negativas, la encargada de despedir y dar la bienvenida al nuevo año en Antena 3 tiene muy claro cuál es la solución. Y tiene mucho que ver con la salud mental. "Mis primeras campanadas fueron muy especiales porque no sabía lo que se me venía y hacía lo que me daba la gana", ha contado. Pero ahora es más prudente y prefiere "apagar el móvil al día siguiente".

De esta forma, Cristina Pedroche se ahorra algún posible disgusto en la entrada de año, que espera con ilusión. "Es el año que más ganas tengo de enseñaros lo que tengo. No os va a dejar indiferentes", ha dicho sobre el vestido que lucirá esta noche junto a Alberto Chicote, con quien se comerá las uvas otra Nochevieja más.

Asimismo, también se ha referido a su faceta personal. En Y ahora Sonsoles, Cristina Pedroche se ha definido como una persona "muy transparente, no solo en mis vestidos". "Creo que soy otra desde que di a luz. Me cuesta mucho ser 'madre' solo cuando estoy con mis hijos, porque es algo que va conmigo. Mis gustos, mis preferencias y mis tiempos han cambiado", ha confesado.