Lucas, de 'Andy y Lucas', revela lo que le hizo un hombre un bar: hasta ahí ha derivado su situación

La vida de Lucas, del dúo Andy y Lucas, ha dado un giro radical después del caso de su nariz. En El Hormiguero explicó todo es a causa de una operación que no se curó de forma adecuada.

En Herrera en Cope ha ido un paso más allá y ha explicado lo que le ocurrió en un bar en el que estaba con su hijo. Lo primero que ha explicado es que en persona su nariz no está tan mal como se ve en algunas fotos que no sabe si están manipuladas.

"Digo coño si no tengo la nariz así. Me miro al espejo y digo... No he querido coger complejos sobre eso porque ha sido difícil de digerir", ha explicado en el programa de la COPE.

Después ha contado lo que le ocurrió en un bar con dos personas que iban "un poco calentitos": "Tal como me ve me dice 'qué cómo estás, tú tienes pinta de que te guste'... sin conocerme de nada. Se me acerca uno a la mesa y sacó una bolsita de droga o lo que sea y la tiró encima de la mesa".

Esa persona le dijo que tenía pinta de que le gustaba la fiesta: "Cogí, lo aparté del tirón de la mesa. No sabía ni qué hacer. Y el tipo 'parecías más simpático en la tele, macho'. Y yo callado, ¿qué hago le rompo la cara? Tal y como está el patio conmigo".