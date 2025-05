Luis Sanz, dueño de una tienda de moda de lujo, revela por qué no la cierra solo por un famoso: aplauso masivo

Luis Sans es el propietario de Santa Eulàlia, una tienda de moda de lujo para hombre y mujer en el Paseo de Gracia, en Barcelona, y ha atendido una entrevista en el pódcast La Fórmula CEO, de Jordi Esquerigüela (@esquerigela).

Ha llamado la atención lo que ha dicho sobre cerrar la tienda para una visita privada de una personalidad o famoso en cuestión. "A veces han venido famosos y dicen, oye, queremos cerrar la tienda para nosotros porque no queremos que nos molesten", ha explicado.

Su respuesta siempre ha sido clara desde el principio: "Yo no cierro la tienda para nadie, en todo caso, la puedo abrir fuera de horas para alguien".

"En horas de apertura no la cierro para todos los clientes... De esta cultura de decir, venga quien venga, todo el mundo es bienvenido, yo no voy a dejar de atender a unos clientes porque vienen otros, esto no lo puedo hacer", ha razonado.

"Esta cultura está errada, hay muchas tiendas que sí cierran, viene un cliente y le dicen, oye, estamos cerrados. ¿Cómo que estamos cerrados? Es una cultura que se va impregnando en toda la organización", ha rematado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.