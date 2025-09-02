Luis Tosar habla sobre Gaza y deja una opinión muy contundente sobre el papel de Europa y de España

En la noche de este martes, el actor Luis Tosar ha acudido a La Noche de 24 Horas para ser entrevistado por Xabier Fortes. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de ocasiones, esta vez el prestigioso actor ha comenzado su intervención en el plató de TVE hablando de un tema mucho más importante que promocionar una película: Gaza.

Tosar no se ha mordido la lengua ante las preguntas de Fortes, y ha contestado de forma contundente acerca de su posicionamiento sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que ha definido como "un genocidio".

Hay que recordar que Tosar fue una de las personas que firmó un requerimiento al gobierno español para que embargue la venta de armas a Israel hace varios meses, aunque según ha explicado, todavía "no ha habido respuesta".

Y su posicionamiento no ha dejado lugar a dudas y ha criticado tanto a Europa como al Gobierno español, al que acusa de populismo. "La matanza sigue día a día. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ha habido mucha inacción por parte de Europa", ha señalado.

En esta línea, ha insistido en que "hay cierta connivencia de toda Europa con respecto al genocidio en Gaza", y ha criticado el "habernos cuestionado tarde que se podía hacer más. Hemos llegado muy tarde", ha sentenciado.

Y la crítica la ha extendido hasta el Gobierno de España, al que acusa de "mucha palabrería y mucha demagogia". Así, ha criticado que "la solución de los dos Estados queda muy bien para los medios de comunicación y para la opinión publica, pero la realidad es que siguen muriendo niños en Gaza todos los días y eso no se para con reconocer los dos estados", ha concluido.