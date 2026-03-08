Madonna ayuda al Celta resolviendo el misterio de la camiseta que llevó en un concierto de 1990

El misterio sobre el paradero de la camiseta del Real Club Celta de Vigo que lució Madonna en su concierto de 1990 en Estadio Municipal de Balaídos ya tiene solución. La cantante y reina del pop ha contestado al club vigués, que le pidió ayuda para encontrarla.

En un mensaje en respuesta al que publicó el Celta en X, Madonna confirmó que la camiseta está "colgada en sus archivos". Previamente, la presidenta del Celta, Marián Mouriño, escribió una carta abierta con la que el club trataba de localizar la camiseta.

En el mensaje, la dirigente apelaba tanto a la propia cantante como a los aficionados para intentar encontrar alguna pista sobre el destino de una prenda convertida con el tiempo en un símbolo para el club y la ciudad de Vigo.

La historia se remonta al 29 de julio de 1990, cuando Madonna actuó en Balaídos durante una de las últimas paradas europeas de su gira Blond Ambition World Tour, y apareció sobre el escenario con una camiseta celeste con el dorsal 5.

"La llevo puesta y represento a su equipo en espíritu"

Aquel gesto inesperado que quedó inmortalizado en una fotografía que con los años se convirtió en una de las imágenes más icónicas relacionadas con el Celta. Sin embargo, desde entonces el paradero de la camiseta había sido un misterio.

Desde entonces, el paradero de la camiseta había sido un misterio. El club reconoció esta semana que llevaba tiempo intentando localizarla de forma discreta, aunque sin éxito, por lo que decidió hacer público el llamamiento.

La respuesta de la cantante no tardó en llegar. A través de un breve mensaje en X, Madonna aseguró que la prenda continúa en su colección: "¡Esta camiseta está colgada en mis archivos! ¡La llevo puesta y represento a tu equipo en espíritu!", escribió, acompañando sus palabras con un corazón.

De esta forma, la cantante estadounidense pudo ayudar al Celta a resolver uno de sus mayores misterios: la camiseta que durante décadas se creyó desaparecida sigue existiendo y permanece, más de treinta años después, en manos de la propia artista.