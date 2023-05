Mala Rodríguez acude a 'La Resistencia' y le sonsaca a David Broncano este numérico detalle

La cantante Mala Rodríguez ha estado este miércoles en La Resistencia, el programa de entrevistas de Movistar + presentado por David Broncano, donde, durante la charla, le ha preguntado al cómico el tamaño de su pene.

En un momento dado, la artista musical ha explicado cómo se miden los senos de las mujeres para elegir un sujetador u otro: "Tenemos el contorno, que se mide en centímetros, y la copa que sería el grosor, que puede ser A, B, C, D...".

A continuación, ha señalado que se utiliza lo mismo para medir el pene: "La copa sería el grosor, A, B, C y C plus de Omar Montes (...) Es un valor que hay que tener en cuenta. No quiere decir que sea lo más importante, pero es un valor añadido".

Tras enumerar las tallas y explicarle cómo sería cada una, le ha preguntado a Broncano por la suya, recibiendo una ovación del público al instante. "¿Cómo va a tener Omar Montes (talla) c plus? Igual te ha dicho canal plus", ha dicho el presentador de manera muy jocosa.

Y así ha contestado a la controvertida pregunta: "B plus. Entre B y C". Y así ha respondido la cantante, provocando las mofas entre el público: "A mí me da igual, pero por tenerlo en cuenta"

Para terminar su alegato, la artista ha explicado que la pregunta viene porque cuando visitó la República Dominicana le preguntaron por su la talla de sujetador: "Fue en un programa de música. Me pareció que a la mujer siempre se la clasifica así. Pues yo creo que esto está guay porque así también clasificamos a los hombres".