Los economistas de las hipotecas fijas avisan de lo que pasará en 2024: la última vez lo clavaron

Más de cinco años después de hacerse súper virales por un vídeo de lo más llamativo, los economistas Silvia Charro y Simón Pérez, conocidos como 'los hipotecos fijos', han reaparecido en TVE. Y lo han hecho para reivindicarse: lo que aconsejaban en aquel momento resultó todo un acierto.

En aquel vídeo publicado por Periodista Digital, los expertos justificaron la necesidad de "endeudarse a tipo fijo". "Invertir en vivienda a tipo fijo hoy es ahorrar", señaló Charro, justo antes de que Pérez defendiera que “es, prácticamente, dinero regalado”.

"Recomendamos, con mucha fuerza, el hecho de que las hipotecas se hagan a tipo fijo y neutralicemos ese riesgo de subida del tipo de interés", añadió en unas imágenes que se convirtieron en leyenda por los gestos desaforados de ambos.

Ahora, con las hipotecas a tipo variable desbocadas, ambos han recordado que llevaban razón: "Decíamos un consejo y decían: 'Cómo van a subir los tipos'. Y ahora está todo el mundo con el problema de las hipotecas y se les está multiplicando la cuota por dos y se les va a llegar a multiplicar por tres".

Simón ha avisado de que el próximo año y el que viene "va a haber una crisis de desahucios que no te lo puedes imaginar".

"Mucha gente dice: yo sí les hice caso aun a pesar de las formas y estoy super agradecido con Silvia y Simón. Y hay otros que dicen: yo no les hice caso y ahora estoy jodido", ha asegurado.

Simón ha denunciado, además, algunas prácticas que hacían y hacen los bancos: "Te voy a contar la verdad: tenemos una charla con los bancos y con nuestros brokers hipotecarios que nos dan comisión si les llevamos hipotecas y me dicen: hacemos siempre las hipotecas a tipo variable porque si no el cliente no entra por los límites".

"Las variables eran euríbor mas uno. Y las fijas eran un dos. Y si ese cliente de las fijas le cobrabas el dos del tipo de interés la cuota le salía más del 35% de sus ingresos. No se lo daban. No le autorizas un tipo fijo del dos, pero lo expones a un euríbor que va a subir al seis en cinco años y se le va a duplicar o triplicar la hipoteca", ha alertado.

Y más: "Eso es totalmente una falta de ética, de preocupación por el cliente. Como vas a decir que un 2 es mucho para este cliente y que no se la concedes y le concedes una variable, que los tipos pueden llegar al seis o al siete. No es viable. Los bancos están dando crédito de una forma que saben que va a haber quiebras".