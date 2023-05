Lo que hace en este momento de 'First Dates' desata la locura en Twitter: sí, es quien parece que es

'El Patica', en 'First Dates'.

El programa de Cuatro First Dates ha vivido este miércoles uno de sus momentos más especiales con la aparición estelar de 'El Patica', un tiktoker que se ha hecho de lo más popular en esa red social (y también fuera de ella) gracias a su peculiar estilo probando comida de los más variada.

Y el influencer dejó una escena que no puede ser más de su estilo y que está arrasando en Twitter, donde en unas pocas horas se acerca ya a los 5.000 'me gusta'. La ha subido a esa red social el usuario @Carlosts_____ junto al mensaje: "El patica acaba de hacer esto en first dates, en la 4 JAJAJAJJA".

En el momento en cuestión, Elsa Anka le lleva a la mesa un bocata de unas imponentes dimensiones. El Patica coge el bote de mayonesa y, llevándoselo a la boca, lo aprieta y para dentro, como si fuese una bota de vino.

"Al corte", le dice la joven con la que estaba cenando. "Buenísima", replica él antes de, dirigiéndose a las cámaras, señalar: "Está cremosa, muy buena".

Por lo demás El Patica aprovecho su pasó por el programa para contar el porqué de ese apodo: resulta que su padre se rompió la pierna al caerse del tractor cuando estaba sembrando habas, le costó mucho recuperarse y le pusieron el mote: "Yo soy el hijo del Patica".

Pero a lo importante: ¿triunfó el amor? Pues la verdad es que no. Su cita, Noelia, sí estaba dispuesta a tener una segunda cita. Pero el tiktoker no lo vio tan claro: "No eres mi prototipo de chica".