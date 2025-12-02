Mancha el ascensor al tirar la basura, un vecino cuelga un cartel quejándose y el desenlace es de Goya

Una comunidad de vecinos de Palma de Mallorca está cerca de ser nominada a los Premios Goya por el desenlace de película que ha desencadenado un cartel colgado por uno de los vecinos después de que otro tirara la basura y manchara el ascensor con un líquido que salía de la bolsa.

De ello se ha hecho eco la cuenta de X @Liosdevecinos, que habitualmente publica anécdotas que ocurren en los edificios, como curiosos carteles que a veces cuelga alguien. "Mientras tanto en Palma de Mallorca...", rezaba el tuit.

El vecino en cuestión no ha dudado de hacer una queja general en un cartel colgado en el portal del edificio: "El vecino/a que baja su basura y deja el manchado el ascensor, ¡por favor! ¡Que lo limpie! Gracias":

Poco después, el culpable y no dudó en dejar una respuesta con un rotulador verde: "He salido por una urgencia, ya está limpio". Una respuesta que previsiblemente parece normal hasta que, de nuevo, la persona que se había quejado revelaba por qué estaba limpio: "¡Porque yo lo limpie!".

Peor ha sido la nueva respuesta del culpable, que ha generado una total sorpresa en los usuarios de X: "No te quedó bien, lo fregué después".

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

Según La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, publicado en el Boletín Oficial del Estado, es la obligación de cada propietario respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás usos comunes, "ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios". Además, se debe hacer un uso "adecuado" de los mismos, evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos.

Las comunidades de vecinos, de película

No es la primera—y posiblemente la última— ocasión en la que haya líos entre vecinos. Ejemplo perfecto es el del vecino que colgó un cartel quejándose del vecino de arriba. "Querido vecino de arriba, ¿te importaría levantar las sillas cada vez que es la hora de comer o cenar? Te lo digo porque tienes que tener el suelo de tu casa lleno de surcos como para sembrar patatas", rezaba el cartel.

"Y sobre todo porque vives en comunidad y es una cuestión de civismo, gracias", remataba el vecino.