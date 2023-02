Manolo Lama y Paco González viven el enfrentamiento más tenso: "¡Vete a cagar!"

El presentador de Tiempo de Juego de la Cadena COPE, Paco González, y el narrador Manolo Lama mantuvieron un monumental enfrentamiento este domingo en El Partidazo, que conduce Juanma Castaño.

Durante la tertulia estaban hablando de Vinicius y de los continuos encontronazos que tuvo durante el partido contra el Mallorca. El brasileño del Real Madrid y los jugadores bermellones Raillo y Pablo Maffeo ya tuvieron sus más y sus menos en el partido del Bernabéu y este domingo los choques se volvieron a repetir.

Lama, que reconocía que a Vinicius es al que más faltas le hacen y más le intentan picar, criticó la actitud con el público: "Le provocan, pero él ayuda a que le provoquen porque hoy se ha ido besando el escudo al descanso no a los jugadores del Mallorca, a la grada".

González le contestó diciéndole que estaba "acusando a la chica violada de llevar minifalda" y lo calificó como algo "lamentable". Aquí fue cuando se desató la mayor tensión entre ambos.

"Paco, no te lo consiento", reaccionó Lama. "Pues no me lo consientas", le dijo el presentador. Lama comentó que él dice que pegan mucho a Vinicius, pero que hay un árbitro que pita y pitó 10 faltas.

"El año pasado se mofó de Maffeo, este año de los jugadores del Mallorca. No es justificante lo que hace los del Mallorca, pero Vinicius a este juego también juega", aseguró el locutor, que añadió que si las protestas que hace el brasileño las hace uno del Cádiz lo echan.

González le contestó diciéndole que no venga con demagogia. Aquí se volvió a incrementar la tensión. "Demagogia tú que me vienes a mí con lo de la minifalda. ¿Vas a hablar tú de demagogia que me tiras la minifalda? Vete a tú casa y póntela", se enfadó Lama. "No podemos tolerar", aseguró.

Juanma Castaño, el presentador, trató de calmarle, diciéndole que era un símil. "Bueno, pues el símil que te lo diga a ti, no a mí", le respondió Lama, que acabó espetándole un "vete a cagar! a González.

"Si quieres te hago yo bromitas con violaciones, ¿te hago yo a ti bromitas y te meto en las bromitas?. A ver si te hace gracia", prosiguió un enfadado Lama, antes de que Castaño diera el debate por terminado.