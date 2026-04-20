García Ferreras, tajante como pocas veces, habla claro sobre el momento de Carlos Baute en la Puerta del Sol 

El fin de semana madrileño ha dado mucho juego en los programas que cubren la actualidad política, sobre todo después de lo vivido en la Puerta del Sol de Madrid este sábado.

La llegada de María Corina Machado a la capital de España, donde se ha visto con la plana mayor de Partido Popular y Vox, ha provocado un verdadero tsunami en la ya de por sí revuelta política española.

La líder de la derecha venezolana, ganadora del Nobel de la Paz, ha recibido de la mano de Isabel Díaz Ayuso la Medalla de Oro de la región y del alcalde, José Luis Martínez Almeida, las llaves de la ciudad de Madrid.

Machado participó en un acto en la céntrica Puerta del Sol donde, en un momento dado, el cantante Carlos Baute se sumó a los cánticos de "fuera de la mona", dirigidos contra Delcy Rodríguez, que empezaron a corear los asistentes venezolanos al evento.

Sobre estos cánticos se ha pronunciado en Al Rojo Vivo su presentador, Antonio García Ferreras, que ha calificado la expresión como "absolutamente racista y xenófoba" y tachándola de "absolutamente impresentable".

"El racismo no es una opinión"

Este momento ha sido aplaudido y criticado casi a partes iguales tanto en televisión como en las redes sociales. La usuaria venezolana laChiqui, con una importante comunidad latina detrás, ha criticado las palabras de Baute, que ha tachado de racistas.

"Se la dan de muy finos gritando de una plaza pero para el racista que los mira de reojo en el Metro de Madrid ustedes son lo mismo que están insultando. Son los siguientes en la lista de deportación. Hostia tío que estás escupiendo para arriba y te está cayendo en la frente", ha señalado.

Y ha sentenciado sobre el asunto: "El racismo no es una opinión y mucho menos un argumento político, es la confesión de que no tienes nada inteligente que decir. El odio es mal consejero".