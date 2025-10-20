Manuela Carmena deja esta sosegada respuesta al ser preguntada por los datos del CIS sobre el franquismo

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha estado este domingo en el programa de La Roca, que conduce Nuria Roca, y ha sido preguntada por uno de los temas que más conversación ha dado en los últimos días: según el CIS hasta un 21,3% de los españoles considera que los años del franquismo fueron "muy buenos".

Son datos publicados en el último informe del Centro de Investigación Sociológicas se puede observar que para el 65,5% de los encuestados los años de la dictadura fueron "malos o muy malos", mientras que el 6,1% opinó que fueron "regulares".

"Es precoupante la subida galopante de la ultraderecha y de la gente que dice que con Franco se vivía mejor. Hablamos de más de un 20% y de jóvenes que comparten esta idea de tiempos que ni siquiera han olido, que es de un 17%. ¿Qué solución tenemos para esto, porque es preocupante?", le ha preguntado la presentadora.

"Una de las cosas que pienso es que el CIS no debería depender del Gobierno. El CIS debería ser del Congreso de los Diputados porque es el que tiene que dar la estructura sociológica del país para que los que dictan las leyes las puedan adecuar correctamente. Sería más interesante que preguntar si van a votar a uno o a otro, que eso que lo hagan los partidos", ha comenzado respondiendo Carmena.

La exalcaldesa ha añadido que "sería mucho más interesante hacer análisis de qué piensa nuestra juventud" y ha propuesto que, por ejemplo, "a lo mejor se podrían hacer 45 preguntas de cosas diferentes para que nos diera una imagen más exacta de lo que piensan". "Esa sensación de que van a votar a la extrema derecha es pobre, sería mejor saber cómo son", ha añadido.

Carmena ha insistido en que "hay que escuchar a los jóvenes" y ha opinado que le gustaría que el Congreso recibiera jóvenes sistemáticamente para que hablaran: "El Congreso a veces está tan lejos de la sociedad y me gustaría que estuviera lleno de jóvenes para plantear cuestiones sobre sus estudios, vivienda, anhelos, etc"

Entonces, sobre este crecimiento del interés por el franquismo en la juventud, la exdirigente madrileña ha contado que ha leído un libro que trata de analizar por qué han votado a Trump en EEUU. "Se debe a una decepción por la falta de eficacia de las administraciones y, precisamente, de la democracia", ha afirmado.

"Algo que no nos damos cuenta es lo lesivo que es que la democracia no sea eficaz y eficiente como debería serlo porque está previsto para que de esa satisfacción al ciudadano porque es algo nuestro. Los servicios públicos son nuestros y tienen que dar el máximo de eficacia y eficiencia, pero no, decepcionan y desilusionan y esa decepción, con toda la modestia, es que es un caldo de cultivo que ayuda a decepcionar a mucha gente joven sobre la democracia", ha reflexionado.