Una periodista deja el azúcar añadido durante seis semanas y comparte qué pasó con su energía, sus antojos y su sueño: "Los dulces que antes me apetecían ya no me saben bien"

Comer chocolates y dulces es tan placentero como difícil "desengancharse", pero si lo logras, tu cuerpo, mente y energía cambian a mejor.

Dejar el azúcar añadido durante seis semanas puede parecer un reto menor, pero no lo es cuando los dulces forman parte de tu rutina diaria. La adicción es equiparable a la de cualquier otra droga, con lo que sentirás un síndrome de abstinencia, lo que a su vez alerta de lo pernicioso de ese abuso. Lo comprobó en sus carnes una periodista especializada en salud, acostumbrada a comer uno o dos chocolates al día, relatando su experiencia en un artículo en la BBC.

Pero no solo el chocolate. Eliminó de su dieta los azúcares refinados, la miel y los zumos. El resultado fue más estabilidad en la energía, menos antojos y una relación distinta con el sabor dulce. Hasta el punto de que, al volver a probar una galleta de triple chocolate, notó más el azúcar que el cacao y dejó de comerla a los pocos bocados.

La experiencia encaja con lo que vienen señalando muchos expertos. El exceso de azúcar añadido en la dieta moderna se asocia con caries, inflamación, obesidad, resistencia a la insulina y un mayor riesgo de diabetes tipo 2. También hay investigaciones que relacionan un consumo elevado con peor salud mental y posibles efectos negativos a largo plazo sobre la función cognitiva.

La clave no está en demonizar cualquier alimento dulce, sino en entender cuánto azúcar escondido tomas cada día y cómo condiciona tu apetito, tu energía y hasta tu descanso.

El azúcar está mucho más presente de lo que parece



Uno de los primeros descubrimientos del experimento fue lo difícil que resulta esquivar el azúcar añadido. No solo aparece en galletas, bollería y chocolatinas. También está en productos que mucha gente considera normales o incluso sanos: pan de supermercado, cereales de desayuno, platos preparados o salsas.

Ese es uno de los grandes problemas de la alimentación actual. El azúcar añadido suele ir de la mano de los alimentos ultraprocesados, que además de tener peor perfil nutricional, facilitan que comas más sin darte cuenta. En EEUU, las guías alimentarias recomiendan no superar los 50 gramos diarios de azúcar añadido. En Reino Unido, el NHS rebaja esa cifra a 30 gramos. Aun así, el consumo medio real sigue estando muy por encima.

El cuerpo, además, responde rápido. Los alimentos ricos en azúcar elevan con rapidez la glucosa en sangre. Después llega la caída. Y ahí aparece ese cansancio a media tarde, el hambre repentina o la necesidad de picar algo dulce otra vez.

Qué cambia cuando eliminas los dulces diarios



En este caso, los efectos empezaron a notarse desde los primeros días. El clásico bajón después de comer desapareció y la energía se mantuvo más estable durante la jornada. Al principio, eso sí, hubo un peaje claro: antojos intensos y la sensación de que faltaba algo en la nevera o en la rutina.

No es casualidad. El azúcar activa el sistema de recompensa del cerebro y favorece la liberación de dopamina, una sustancia ligada al placer y a la repetición de conductas. Por eso cuesta tanto dejarlo cuando se consume a diario. No se trata solo de hambre. También hay hábito, expectativa y recompensa.

Con el peso de las semanas ocurrió algo que muchos especialistas describen: el paladar se reajustó. La fruta empezó a parecer más dulce, los antojos perdieron fuerza y los productos azucarados dejaron de resultar tan atractivos. A las tres semanas, en lugar de buscar chocolate, la periodista tiraba más de aceitunas, frutos secos o manzanas.

Con el paso de las semanas ocurrió algo que muchos especialistas describen: el paladar se reajustó. La fruta empezó a parecer más dulce, los antojos perdieron fuerza y los productos azucarados dejaron de resultar tan atractivos. A las tres semanas, en lugar de buscar chocolate, la periodista tiraba más de aceitunas, frutos secos o manzana.

Menos azúcar, mejor descanso y menos fatiga



Uno de los cambios más llamativos tuvo que ver con la sensación general del cuerpo. Al reducir el azúcar añadido, desaparecieron los subidones y bajones tan marcados. Y eso suele traducirse en una percepción más estable de la energía, menos irritabilidad y menos cansancio acumulado.

También el sueño puede salir ganando. Aunque cada persona responde de una forma distinta, tomar menos azúcar y menos ultraprocesados ayuda a evitar digestiones pesadas, picos de glucosa nocturnos y ese estado de activación que a veces se arrastra durante el día.

En este caso, el contraste fue muy evidente al reintroducir el azúcar: tras comer una galleta con 28 gramos de azúcar, la periodista se sintió tan cansada que acabó echándose una siesta.

No es una prueba científica aislada, claro. Pero sí una señal útil. Cuando reduces durante semanas la exposición al dulzor intenso, el cuerpo se acostumbra a otro umbral. Y al volver, notas el impacto mucho más.

El mayor cambio no fue físico, sino mental

Lo más interesante del experimento quizá no fue perder el gusto por una galleta concreta, sino cambiar la relación con el azúcar. La periodista terminó las seis semanas sin ganas reales de volver a su consumo anterior. Ya no veía los dulces como una necesidad diaria, sino como un capricho puntual.

Ese giro mental importa mucho. Porque dejar el azúcar añadido no suele funcionar si lo vives como un castigo permanente. En su caso, la conclusión fue más realista: restringirlo entre semana, permitirse algo el fin de semana y mantener siempre a mano opciones que ayuden a no recaer en la rutina del picoteo dulce.

No hace falta una prohibición total para notar cambios. Pero sí prestar atención a un detalle que a menudo pasa desapercibido: cuando dejas el azúcar añadido durante un tiempo, no solo cambian tus análisis o tu energía; también cambia tu paladar. Y eso puede hacer que lo que antes te encantaba, de pronto, ya no te sepa tan bien e incluso te repela.