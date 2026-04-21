Trump, sobre los 11 científicos muertos o desaparecidos en el sector de defensa, espacio y nuclear: "Son coincidencias"

Donald Trump saluda a los presentes en un acto de la NASA y SpaceX

Donald Trump avanza y rara vez quiere mirar atrás para saber qué ha pasado. Esta vez lo ha hecho, pero muy a su modo, cuando le ha tocado tratar la muerte de hasta 11 científicos muertos o desaparecidos y pertenecientes al sector de la defensa, el espacio y la industria nuclear.

Medios conservadores se han hecho eco de lo que llaman una "misteriosa serie de sucesos" en torno a un área de por sí bastante misteriosa y secreta. Mientras la cercana a Trump Fox News habla de una "lista cada vez mayor" personal de investigación "que podría haber estado involucrado en proyectos ultrasecretos", otros del segmento como The New York Post ve "demasiadas coincidencias".

Estos y otros medios están analizando las extrañas cifras de incidentes 'aislados' en los últimos cuatro años, con casos notificados de suicidios, muertes naturales, homicidios resueltos o a resolver y desapariciones.

Al respecto y al ser preguntado, Donald Trump apenas ha querido hablar de "coincidencias" por unos hechos de los que mandó abrir una investigación, pero sin afirmar nunca la posible conexión entre estos casos.

Entre las instituciones afectadas por la pérdida (de cualquier clase) de algunos trabajadores, se encuentran el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el organísmo homólogo de California o el Laboratorio Nacional de Los Alamos.

Si bien los expertos aclaran que 11 casos dentro de estos inmensos colectivos laborales son cifras muy bajas, los episodios inquietan. Por ejemplo, entre los 17.000 empleados de Los Alamos se han notificado cinco casos de fallecimientos o desapariciones sin causa aparente en apenas tres años.

Con respecto a los otros seis trabajadores especializados la casuística es más amplia. Desde sus diversos orígenes a las causas de sus decesos o desapariciones. El diario alemán Die Welt detalla que dos de ellos fallecieron como consecuencia de actos violentos, pero de los cuatro restantes poco o nada se ha podido saber desde que desaparecieron de los sistemas de control e identificación.