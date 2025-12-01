El prestigioso filósofo Javier Gomá responde a María Pombo y a más de uno le va a sorprender

El filósofo Javier Gomá ha concedido una entrevista a Martin Bianchi en El País y ha hablado hasta de la influencer María Pombo y de lo que dijo de aquellos que se pensaban que eran mejores que otros por leer libros.

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", dijo hace unos meses en respuesta a una persona que le decía que tenía una librería en su casa preciosa pero que sería mejor "si estuviera llena de libros que se han leído".

"Todos hemos tenido que probar el leer un libro. Haya gente que le gusta y haya gente que no. Leo cosas, sí, porque me interesa ese tema en específico pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada. Hay que superarlo. No a todo el mundo le gusta leer", señaló entonces.

Sobre esto ha respondido Gomá en El País y lo ha hecho casi posicionándose a favor de María Pombo y lo de que leer no hace a nadie mejor persona.

No está lejos de Pombo

"No estoy tan lejos de María Pombo. Leer libros no nos hace mejores y te lo dice alguien que ha leído un número desproporcionado de horas. El único libro que me importa es el libro de la vida", ha señalado Gomá.

Y ha añadido: "Homero, creador de la epopeya más grande de la historia, era ciego y no leyó ni un solo libro. Un pastor de cabras que no ha leído un libro puede haber leído el libro de la vida mucho mejor que un señor que trabaja en un departamento universitario y tiene una biblioteca con 25.000 libros".

Para Gomá, como decía Quevedo, sí es importante "lo que Quevedo llamaba 'la conversación con los difuntos'. Hay gente del pasado, con una enorme inteligencia, que ha sabido leer el libro de la vida. Se puede acudir a lo que han escrito esos hombres y mujeres para mejorar nuestra interpretación de la vida. Por eso yo leo".