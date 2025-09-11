Mariló Montero habla sin tapujos de su paso por 'La Revuelta': "Lo que nos une es más fuerte"

La periodista Mariló Montero ha publicado una galería de fotografías en su perfil oficial de Instagram, junto a un mensaje en el que ha hablado de su paso por La Revuelta de TVE y el tenso debate que tuvo con David Broncano sobre el dicho de que "no se puede decir nada", ideologías y los toros.

Montero dijo que "el periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo". Broncano, que no se cortó en lo absoluto, le respondió que suele escuchar "a mucha gente diciendo 'es que no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión de decir lo que quiera' y lo está diciendo en un programa de máxima audiencia en el que está diciendo lo que les sale de los cojones, es ridículo".

Entre las tantas reacciones, de todo tipo y de todas las opiniones, que han surgido en las redes sociales, ahora la periodista ha zanjado el asunto dirigiéndose directamente a Broncano y el programa. "Gracias, David Broncano, y a todo el equipo de La Revuelta por invitarme a vuestra casa, donde disfruté personalmente de vuestro ingenio", comenzó escribiendo en el post.

"Lo resumo en ese abrazo que nos dimos al inicio y al final del encuentro. Entre esos dos gestos de afecto surgió, de manera espontánea, una conversación improvisada que resultó ser tan interesante que merece ser continuada", ha añadido.

Para montero, el debate un diálogo "entre dos personas educadas" que acababan de conocerse y que, "aun partiendo de ideologías distintas, demostraron que lo que nos une es más fuerte: la tolerancia, el respeto y la curiosidad sincera por comprender al otro".

"Esa curiosidad abierta—lejos de las etiquetas y los bandos— es la que enriquece, mientras que reducir cada voz a un bloque ideológico empobrece el debate público", ha defendido.

"En tiempos de polarización y extremismos que ponen en riesgo nuestra convivencia, conviene recordar el valor de ese abrazo: un gesto sencillo que demuestra que se puede discrepar mucho y, aun así, mantener la cordialidad", ha destacado, dando valor al abrazo que se dio con Broncano.

La publicación ha terminado achacando que "todos somos necesarios y todos debemos ser tolerantes, respetuosos y libres". De esta forma, ha asegurado que es como se puede fortalecer la democracia "y devolverle la riqueza de un diálogo auténtico, capaz de sumar en lugar de dividir".