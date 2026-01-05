Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, avisa: lo que puede pasar el Día de Reyes no se ha visto en España en "los últimos 40 años"
Mejor estar preparados. 

Rodrigo Carretero
Martín Barreiro
Martín Barreiro, 'hombre del tiempo' de TVE.TIKTOK / martinbarreiroc

Martín Barreiro, uno de los 'hombres del tiempo' de TVE, ha avisado de que este día de reyes de 2026 "podría ser en España el día más frío en los últimos 40 años".

"Esta tarde de cabalgata de Reyes hace falta mucho abrigo. Las temperaturas van a continuar bajando, sigue entrando ese aire de origen ártico y esperamos una madrugada gélida y también continúan las nevadas", ha explicado el meteorólogo en su cuenta de TikTok.

"Las temperaturas continúan en valores negativos en algunas ciudades y en las próximas horas seguirán bajando con valores bajo cero en muchas zonas de España", ha insistido.

Barreiro ha anticipado que la mañana de reyes será "gélida" en gran parte de España con avisos naranjas por ese motivo "en el norte de Aragón y Cataluña" y amarillos en "muchas zonas de España":

Dónde hay alertas

"Además, continúan las precipitaciones. Por lo tanto, continúan las nevadas, sobre todo en el sureste peninsular y en el norte", ha precisado Barreiro, que ha informado de que hay avisos naranjas por nevadas en Cantabria y Burgos; amarillos "en más zonas del norte de Castilla y León, Asturias, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha". 

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, se ha pronunciado en la misma línea, y ha asegurado que el Día de Reyes los termómetros amanecerán bajo cero en prácticamente todo el interior peninsular y habrá heladas intensas en zonas del norte y este de la Península. En los Pirineos, los termómetros bajarán hasta los -10ºC o incluso más.

Para el miércoles, Del Campo ha avanzado una situación más claramente anticiclónica, con heladas de nuevo generalizadas en el interior y ambiente muy frío durante toda la jornada. Sin embargo, ha puntualizado que subirán las temperaturas diurnas en la mitad norte.

Dónde nevará 

Además, nevará a partir de unos 200 a 400 metros en Galicia, comunidades cantábricas y alto Ebro, aunque con tendencia a remitir. Asimismo, habrá precipitaciones en el extremo sureste y en Baleares que tenderán a ir a menos, con una cota de nieve de 300 a 500 metros. Mientras tanto, en Mallorca podría nevar a partir de unos 500 metros. Por lo demás, el resto de España tendrá cielos más despejados.

De hecho, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ampliado el dispositivo invernal activado este pasado domingo para hacer frente a las nevadas de Cantabria y Madrid a 659 máquinas quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 126.615 toneladas de fundentes.

El plan de Transportes 

Así, tal y como ha informado el departamento liderado por Óscar Puente en un comunicado este lunes, dicha ampliación se ha llevado a cabo una vez extendido el aviso naranja por nevadas a las Comunidades de Castilla y León (desde esta noche hasta mañana a mediodía) y Cataluña a lo largo de este lunes.

El Ministerio ha recordado que su Plan de Vialidad Invernal persigue mantener, en época invernal, las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en las "mejores condiciones posibles" de confortabilidad y seguridad cuando se vean afectadas por problemas de nieve o hielo.

