Marta Díaz aprueba el examen teórico de conducir: los comentarios llegan solos

La creadora de contenido Marta Díaz está de celebración. Tras múltiples intentos de sacarse el examen teórico de conducir, este martes 18 de marzo, ha confirmado que ha aprobado y con tan solo dos fallos.

Ha publicado un vídeo (@maarta_diaz) pocas horas después de examinarse y, junto a su hermana menor, ha grabado la reacción del resultado, volviéndose viral en cuestión de horas por el meme generado a raíz de la dificultad que le ha supuesto a Marta poder aprobar el dichoso examen.

"Como vuelva a suspender otra vez, se va a liar muchísimo", expresó junto antes de conocer la nota. Ella creía que había tenido tres fallos, pero finalmente solo ha tenido dos respuestas mal. Su reacción ha sido la esperada, total alegría para celebrarlo con su hermana.

"Muchas gracias a todas las personas que me dieron suerte y me pusieron mensajes bonitos, os lo agradezco un montón. Ahora, a por el práctico y decidir también qué coche me cojo, que tengo algunos pensados", ha expresado.

El vídeo ha superado las 700.000 visualizaciones y ha cosechado más de 73.000 'me gusta'. Las reacciones han llegado en masa y la mayoría han sido sarcásticas e irónicas: El de la autoescuela sabiendo que ahora le tocan las prácticas🤑". "No sabemos si es el carnet o una oposición", ha respondido el usuario Jorge Navarro.