Un escritor escucha en un bar decir que EEUU debería intervenir en España para echar a Sánchez y da una respuesta de Nobel

España vive una situación muy complicada en el panorama político. En apenas unas semanas, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero era investigado por el juez José Luis Calama por el caso Plus Ultra.

Una semana después, agentes de la UCO entran en la sede central del PSOE, en Ferraz (Madrid), por requerimiento de información del juez Pedraz, mientras que este pasado jueves declaraba el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante el tribunal de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen.

Reacciones ha habido miles, tanto en redes sociales como en los programas de televisión de RTVE y de los canales privados. Juristas, politólogos, políticos y miles de ciudadanos han dejado plasmada su opinión. Ahí es cuando entra Alfonso Saborido, escritor y locutor de radio, que ha publicado un vídeo contando lo que ha escuchado en un bar.

Al entrar al local, escuchó una conversación de unos desconocidos cuyo perfil se desconoce, que defendían que EEUU debería intervenir en España "como lo hicieron en Venezuela" para quitar al actual Gobierno, presidido por Pedro Sánchez.

"Somos una democracia"

"Acabo de escuchar en un bar a un tío diciendo que EEUU debería intervenir en España para quitar al gobierno... De verdad, estoy alucinando", ha expresado al principio del vídeo publicado en TikTok (@fronteronx).

"¿A la gente se le va la bola?, ¿de verdad hay alguien que crea eso en este país? Somos una democracia, los españoles votamos lo que nos da la gana y ponemos en el gobierno lo que nos da la gana, lo elige el Parlamento", ha defendido.

Por eso se ha preguntado: "¿Cuál es el problema? Si aquí los gobiernos siempre han cambiado cuando hemos querido. La mayoría, claro. Es que la democracia es eso". Ha concluido que, como mucha gente le ha escrito con pensamientos como el del hombre del bar, no se explica que se piense así: "¿En serio creéis que EEUU, el de Trump, tiene que intervenir España como lo ha hecho Venezuela? Yo estoy alucinando".

Tras poner un poco de sentido, los comentarios han surgido al instante aplaudiendo y apoyando su reflexión: "Hay mucho cuñado"; "La gente debería estudiar un poco"; "La gente debería estudiar más y viajar más, cada uno lo que pueda, pero las dos cosas dan cultura".