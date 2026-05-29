Un experto en ciberseguridad explica cómo es la Deep Web: "A muchas páginas se accede por invitaciones de otras personas que están dentro"

La Deep Web y la Dark Web siguen despertando curiosidad entre millones de personas en todo el mundo. Series, películas y redes sociales han contribuido a crear una imagen misteriosa sobre este espacio de internet oculto, asociado muchas veces a actividades ilegales, filtraciones de datos y ciberdelincuencia.

Sin embargo, los expertos advierten de que intentar acceder sin conocimientos a estos sitios online puede ser peligroso e incluso puede acabar teniendo consecuencias graves legales o de seguridad.

El especialista en ciberseguridad Alberto Pietrobon conocido en redes sociales como @albertoexplica ha explicado recientemente cómo funciona realmente este entorno digital y por qué no se trata de una parte de internet accesible para cualquiera.

Diferencias entre internet tradicional y la Deep Web

Según Pietrobon, la mayoría de usuarios únicamente navega por una pequeña parte de internet, utilizando navegadores tradicionales como Chrome, Edge o Safari. "Entramos, ponemos una dirección y navegamos libremente con información que está limitada por ciertas reglamentaciones que tiene la internet tradicional y formal", explica.

Sin embargo, la Deep Web funciona de forma completamente distinta. "La Deep Web no utiliza este tipo de navegadores tradicionales, utiliza otro tipo de navegadores", señala el experto en una entrevista publicada por Andreina Chacín.

Además, aclara que no se accede de manera abierta como ocurre con cualquier página web convencional. "Se accede por intermedio de autorizaciones de otras personas que ya están dentro, como por una recomendación de alguien que ya esté dentro", asegura. Por ello, insiste en que no cualquiera puede entrar fácilmente.

El peligro de intentar acceder por curiosidad

El experto advierte de que muchas personas sienten curiosidad por conocer qué hay dentro de la Dark Web y tratan de acceder por su cuenta, sin ser conscientes de los riesgos. "Podéis terminar involucrados en un delito", alerta.

La razón es que dentro de estos entornos no solo operan delincuentes o redes ilegales, sino también organismos de investigación internacionales que monitorizan constantemente este tipo de actividades.

FBI, CIA y ciberdelincuentes

Pietrobon explica que agencias como el FBI o la CIA también están presentes en estos espacios digitales para investigar movimientos relacionados con el cibercrimen. "Los organismos de investigación también se infiltran para ver de qué se trata y por dónde hoy por hoy van los ciberdelincuentes", señala.

Uno de los negocios más frecuentes dentro de la Dark Web es el tráfico y venta de información robada. "Ahí mismo se negocian este tipo de robos de bases de datos de información que en principio se acceden a través de un hackeo", explica el experto.

Una vez obtenidos esos datos mediante ataques informáticos, la información puede ser comercializada entre ciberdelincuentes. "El negocio está ahí. Se comercializa la información ahí adentro", añade.

Un espacio asociado al anonimato y al crimen digital

Aunque parte de la Deep Web también incluye contenidos legales y privados —como bases de datos académicas, documentos internos o servicios protegidos—, la Dark Web es uno de los principales focos de vigilancia internacional debido a las actividades ilegales que pueden desarrollarse en ella.

Acceder a este tipo de entornos sin conocimientos técnicos ni medidas de seguridad puede exponer al usuario a estafas, robo de datos, o incluso investigaciones policiales. Por ello, si vas a navegar por la Deep Web actúa con precaución.