Matan a un hombre de 47 años a puñaladas en pleno centro de Madrid

Un hombre de 47 años ha perdido la vida después de ser apuñalado sobre las 14:00 horas en el pecho en pleno centro de Madrid, tal y como ha podido confirmar EuropaPress. Según las primeras informaciones, tanto la víctima como el agresor eran dos personas sintecho y se cree que todo pudo deberse a una pelea o un ajuste de cuentas, aunque desde las autoridades aun no han confirmado este aspecto.

Los sanitarios— que llegaron tras un aviso— encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, tras 40 minutos realizándole maniobras de reanimación, no pudieron hacer nada y confirmaron su fallecimiento. El presunto autor de los hechos ha conseguido escapar del lugar— ocurrido en el cruce entre la calle San Mateo y San Águeda en el distrito Centro de Madrid— se encuentra en búsqueda por parte de la Policía Nacional.

Tanto la víctima como el autor de los hechos eran de nacionalidad española. Las autoridades ya cuentan con una descripción del presunto asesino, quien se cree que podía conocer al hombre fallecido, y han iniciado un operativo de búsqueda para poder detenerlo.