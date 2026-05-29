Euprepio Padula sale en defensa de Serrat tras ver la decisión que ha tomado con él un ayuntamiento madrileño

Joan Manuel Serrat es uno de los artistas españoles más reconocidos. Su figura es admirada en todos los rincones de España después de haber pasado más de media vida sobre los escenarios.

A lo largo de su carrera profesional ha recibido multitud de premios y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña y el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2024.

Sin embargo, hay quienes no aprecian la contribución del artista catalán a la cultura. El Ayuntamiento de Algete aprobó este jueves retirar el nombre de Joan Manuel Serrat de un edificio municipal, para renombrarlo con el de un vecino de la localidad madrileña.

El gobierno local, formado por una coalición entre Partido Popular (PP), Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) y Unión Santo Domingo (USD), se justifica asegurando que quieren reconocer la labor de este vecino por su trayectoria cultural, musical, educativa y social.

"Incultura, ignorancia y sectarismo"

El periodista y tertuliano italiano de TVE, Euprepio Padula, se ha pronunciado en su cuenta de X sobre la controvertida decisión del Ayuntamiento de Algete. Y lo ha hecho empleando tres palabras que resumen, en su opinión, lo que supone retirar el nombre de Serrat de un edificio público.

"El alcalde de Algete, Fernando Romo, no entiende que hay figuras que trascienden a la ideología. Hay que ser muy catetos", añadido Padula, que ha sido muy claro a la hora de opinar sobre esta cuestión.

Serrat nunca ha escondido su talante progresista y contrario a las ideas conservadoras. En muchas ocasiones se ha manifestado a favor de la justicia, la libertad y la democracia. De ahí que para Padula se manifieste en este sentido.

"Qué país nos está quedando. Estas cosas no pasan ni en Italia donde gobierna Meloni y la extrema derecha", ha afirmado el periodista, quien ha sentenciado su mensaje en X así: "VIVA SERRAT, VIVA LA CULTURA, FUERA CATETISMO CULTURAL Y POLÍTICO".