Las autoridades en EEUU arrestan al agente del ICE acusado de disparar a un migrante venezolano

Agentes federales rompen la ventanilla de un coche para intentar detener a un hombre durante una redada de inmigración, el 17 de diciembre de 2025, en Chicago (EEUU).

Las autoridades estadounidenses arrestaron este viernes a un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que fue acusado de haberle disparado a un migrante venezolano este año en Minnesota y haber mentido sobre el suceso.

El acusado, Christian Castro, quien se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado, fue arrestado en Texas luego de que investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo localizaran, según informó la fiscalía del condado de Hennepin en un comunicado.

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