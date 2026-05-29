Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las autoridades en EEUU arrestan al agente del ICE acusado de disparar a un migrante venezolano
Global
Global

Las autoridades en EEUU arrestan al agente del ICE acusado de disparar a un migrante venezolano

El acusado, Christian Castro, quien se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado, fue arrestado en Texas.

EFE
Agentes federales rompen la ventanilla de un coche para intentar detener a un hombre durante una redada de inmigración, el 17 de diciembre de 2025, en Chicago (EEUU).
Agentes federales rompen la ventanilla de un coche para intentar detener a un hombre durante una redada de inmigración, el 17 de diciembre de 2025, en Chicago (EEUU).Jim Vondruska / Reuters

Las autoridades estadounidenses arrestaron este viernes a un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que fue acusado de haberle disparado a un migrante venezolano este año en Minnesota y haber mentido sobre el suceso.

El acusado, Christian Castro, quien se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado, fue arrestado en Texas luego de que investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo localizaran, según informó la fiscalía del condado de Hennepin en un comunicado.

-.Última hora..-

EFE

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos