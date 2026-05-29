Miles de comentarios y reacciones por la respuesta del Atleti al Barcelona a cuenta de los rumores sobre Julián Álvarez

Julián Álvarez marca un gol frente al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

El Atlético de Madrid se ha cansado de los rumores sobre una posible salida de Julián Álvarez al Barcelona. En un alarde de ironía, el club rojiblanco ha decidido zanjar todos los rumores a través de su cuenta de X.

En las últimas semanas se han sucedido las noticias que apuntan al fichaje del delantero argentino por el club catalán. El silencio de Álvarez no está ayudando a acallar estas informaciones, pero lo cierto es que el Atlético de Madrid no tiene ninguna intención de vender a su estrella.

Desde el Metropolitano se remiten a su cláusula de rescisión, 500 millones de euros, y en Barcelona buscan rebajar las exigencias del Atlético de Madrid con varias ofertas que, de momento, no seducen al club madrileño.

Pero el Atleti ha dicho basta. En la tarde del viernes ha publicado varios mensajes en sus redes sociales teledirigidos a la dirección y al entorno del Barcelona. Y lo ha hecho respondiendo con tres mensajes que han caído como una bomba en can Barça.

El Atleti se lanza a por Lamine Yamal, Pedri y Raphina

El primero de ellos, apunta a un fichaje ficticio de Lamine Yamal por el Atleti: "HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el 'announce'",

Una información abiertamente falsa, pero con la que los rojiblancos han intentado ridiculizar los intentos del club catalán por hacerse con los servicios de Julián Álvarez, así como las informaciones que desde la prensa barcelonista apuntan a la llegada del delantero argentino al Camp Nou.

Si con el primer mensaje han apuntado a Lamine Yamal, el segundo ha tenido como protagonista a Pedri: "Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo".

El tercer "fichaje" rojiblanco que llegaría desde Barcelona sería Raphina: "HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable".

Un ramillete de dardos envenenados

Pero la respuesta del Atleti al Barcelona no ha quedado ahí. Tras estos sorprendentes mensajes en redes sociales, que han provocado miles de comentarios, la cuenta oficial del club madrileño ha querido zanjar la cuestión con un mensaje cargado de pullas.

"No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...", ha denunciado la entidad rojiblanca.

"Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", ha sentenciado el Atleti en su cuenta de X.