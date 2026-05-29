José Elías, empresario y millonario: "El sistema está montado para penalizar al pobre, su financiación es más cara que la de los ricos

El reconocido empresario español, José Elías, ha hablado en su podcast Búscate la vida para explicar su opinión sobre el sistema y cómo este trata a la gente pobre o a la gente rica. El multimillonario se ha referido concretamente al funcionamiento del sistema crediticio y ha lanzado un comentario que llama mucho la atención.

En conversación con su compañero Eric Ponce, el inversor explica cómo, desde su perspectiva, el sistema beneficia a las personas más adineradas y desfavorece a los más limitados económicamente.

En primera instancia, Elías aclara que para él la red crediticia no está diseñada para generar pobreza. “Yo no creo que el sistema esté montado para que la gente sea pobre”, afirma. Sin embargo, deja claro que sí ha detectado una clara favorabilidad en el funcionamiento del mismo. “Yo creo que el sistema penaliza a los pobres”, puntualiza.

En este sentido, detalla las dificultades que el sistema presenta para la gente, dependiendo de su estatus socioeconómico. “Penaliza mucho al pobre incluso en la financiación, que es más cara que la financiación para los ricos. Cuando eres rico, te financian más barato”, complementa.

Asimismo, señala cómo los menos favorecidos terminan cayendo en el sistema y, por ende, hundiéndose. “Los pobres acaban financiándose con la visa, los créditos basura y eso es supercaro”, expone.

"Si tuvieras que prestarle dinero a un rico o a un pobre, ¿a cuál le prestarías más barato?"

En gran parte, esto sucede porque la población común y corriente suele estar en constante urgencia de dinero, algo que el propio sistema aprovecha, conforme agrega Ponce a la charla. “Te dan un palo importante. Necesitas el dinero ya y te dan el dinero casi sin preguntarte”, comenta.

El asunto reace en la confianza; este es el aspecto que las entidades bancarias tienen en cuenta a la hora de evaluar un préstamo de dinero, y ahí es donde el rico resulta en ventaja ante el pobre.

Elías lo retrata por medio del siguiente ejemplo: "Si tuvieras que prestarle dinero a un rico o a un pobre, ¿a cuál le prestarías más barato? Asumiendo que los dos van a pagar el 5 de cada mes”, cuestiona.

Ante esta disyuntiva, la gran mayoría de personas optaría por realizar el préstamo de manera más accesible al individuo adinerado, dado que produce una mayor sensación de seguridad de pago. Este mismo escenario es lo que ocurre con los bancos.