Mercadona confirma la retirada de un producto tras las preguntas de varios clientes: "No tenemos previsto recuperarlo"

La cadena de supermercados Mercadona ha confirmado a través de su cuenta de X, la red social siempre conocida como Twitter, la retirada de un producto, concretamente el té rojo, por el que habían preguntado en las últimas semanas varios usuarios, ya que no lo encontraban en sus tiendas.

La primera en dar la voz de alarma a finales de noviembre fue la usuaria Carmen Núñez, que les comentaba que no le salía en la aplicación la opción para poder comprarlo. Desde entonces han sido varios los clientes que han comentado que lo han buscado y que no lo habían podido encontrar.

En los últimos días, y más con la llegada de esta ola de frío en el que apetece mucho más el consumo de un té caliente, se han vuelto a ver comentarios.

"¿Por qué habéis retirado el te rojo de vuestros productos? Mis noches ahora no son las mismas 🥲".

"Hola Mercadona, ¿han retirado el te rojo de sus productos?".

"Oye Mercadona, ¿es verdad que habéis retirado el té rojo? ¿Cuándo va a volver?".

"En Fuengirola tampoco hay té rojo, ¿hay algún problema? La responsable de tienda no me supo responder".

"Buenas. Yo busqué el té rojo en el Mercadona de la calle Estocolmo de Madrid y tampoco había".

La confirmación por parte de Mercadona

Como es habitual, desde el perfil oficial de la cadena de supermercados valenciana han ido respondiendo a estas dudas aclarando el estado de ese producto y confirmando su retirada definitiva.

"¡Hola! Así es, ya no lo tenemos. Actualmente no tenemos previsto recuperarlo, pero anotamos tu interés en el producto. ¿Qué te gustaba en concreto de este té y en qué tienda solías comprarlo? Gracias y disculpa", ha asegurado Mercadona este mismo viernes.

En otra publicación, además de preguntar por la tienda en la que solía comprarlo ese cliente, ya aseguraron que "se trata de decisiones internas de la empresa" y que no iban a recuperarlo.

¿Qué otras opciones de té hay disponibles?

Aunque la desaparición de este té ha podido tener implicaciones para más de un consumidor, sigue habiendo multitud de opciones en Mercadona para sustituirlo. Echando un vistazo a la página web se pueden encontrar estos tipos de té: