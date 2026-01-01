Mercadona responde a las quejas por lo visto con sus uvas esta Nochevieja

Mercadona ha empezado el mes de enero con trabajo. La cadena de supermercados valenciana no descansa en redes sociales ni en Año Nuevo y ha dado respuesta en X a algunas quejas por lo que los clientes se han encontrado al ir comer las uvas en Nochevieja.

"Las 12 uvas de Mercadona son de Perú. Olé! No hay uvas españolas! Roig con los agricultores españoles... o no?", se ha quejado en la red social de Elon Musk una persona, que ha adjuntado una foto del paquete donde se puede ver que el origen de esas uvas sin pepitas variedad Timpson es Perú.

La cadena, como siempre hace, no ha esquivado el debate y ha respondido a primera hora de la mañana a la queja de la clienta y lo han hecho con dos mensajes explicando por qué ha pasado eso.

"Sentimos la molestias ocasionadas con el origen de nuestras uvas. En Mercadona apostamos firmemente por el sector primario español y priorizamos, siempre que sea viable, por el origen español de los productos y de las materias primas", han señalado.

En otro mensaje, el equipo de redes del gigante valenciano ha explicado que más del 85% del surtido que se vende "es de origen nacional" y han puesto de ejemplo su labor con el aceite de oliva español.

"Buena muestra de ello es que en Mercadona el 100% del aceite de oliva es español al igual que nuestra leche, entre muchos otros productos", han dicho concretamente en el comunicado.

La cadena ha dirigido a esta clienta insatisfecha al apartado de la web de Mercadona de productos de proximidad donde se puede ver, por ejemplo, el origen de las patatas, naranjas y sandías.

Esta no ha sido la única queja. En X se puede ver cómo hay más usuarios molestos por no encontrar uva de España en su supermercado y otros han respondido que no es temporada de uvas y que por eso hay que traerlas de otros países.