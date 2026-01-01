Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mercadona responde a las quejas por lo visto con sus uvas esta Nochevieja
Virales
Virales

Mercadona responde a las quejas por lo visto con sus uvas esta Nochevieja

Ni el día 1 de enero descansan los trabajadores de redes del supermercado. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
La entrada de un Mercadona
La entrada de un MercadonaGETTY

Mercadona ha empezado el mes de enero con trabajo. La cadena de supermercados valenciana no descansa en redes sociales ni en Año Nuevo y ha dado respuesta en X a algunas quejas por lo que los clientes se han encontrado al ir comer las uvas en Nochevieja. 

"Las 12 uvas de Mercadona son de Perú. Olé! No hay uvas españolas! Roig con los agricultores españoles... o no?", se ha quejado en la red social de Elon Musk una persona, que ha adjuntado una foto del paquete donde se puede ver que el origen de esas uvas sin pepitas variedad Timpson es Perú. 

La cadena, como siempre hace, no ha esquivado el debate y ha respondido a primera hora de la mañana a la queja de la clienta y lo han hecho con dos mensajes explicando por qué ha pasado eso. 

"Sentimos la molestias ocasionadas con el origen de nuestras uvas. En Mercadona apostamos firmemente por el sector primario español y priorizamos, siempre que sea viable, por el origen español de los productos y de las materias primas", han señalado. 

En otro mensaje, el equipo de redes del gigante valenciano ha explicado que más del 85% del surtido que se vende "es de origen nacional" y han puesto de ejemplo su labor con el aceite de oliva español. 

"Buena muestra de ello es que en Mercadona el 100% del aceite de oliva es español al igual que nuestra leche, entre muchos otros productos", han dicho concretamente en el comunicado. 

La cadena ha dirigido a esta clienta insatisfecha al apartado de la web de Mercadona de productos de proximidad donde se puede ver, por ejemplo, el origen de las patatas, naranjas y sandías. 

Esta no ha sido la única queja. En X se puede ver cómo hay más usuarios molestos por no encontrar uva de España en su supermercado y otros han respondido que no es temporada de uvas y que por eso hay que traerlas de otros países. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 