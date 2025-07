Drama entre los clientes de Mercadona por la retirada de este famoso producto: "Se han destruido corazones"

Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

Mercadona es capaz de lo mejor y de lo peor. Muchos usuarios han respondido a una publicación de TikTok donde se alertan de la retirada de algunos de sus productos más emblemáticos y hay drama.

La cuenta @mytdiaries ha publicado la lista de productos que el gigante valenciano ha dejado de vender y hay varios que tienen a muchos entre sorprendidos y apenados. Lo primero que hay es el helado de vainilla y macadamia, el steak tartar, el famoso chocolate de pistacho Dubai y los productos de la gama Monoi.

Todo el mundo tiene sus preferencias pero, sin duda, lo que más ha dolido ha sido lo de la gama de productos Monoi. De hecho, en X, la cuenta oficial del supermercado ha respondido a las dudas. "Sentimos indicarte que este año no vamos a tener la Colección Monoï. En su lugar disponemos del acondicionador Instant con Maracujá de Frutalia. Un saludo", responde Mercadona sobre Monoi.

"Nooo, el steak tartar", "La colección de Monoi, estaba esperando al verano para que llegase", "pero el chocolate de pistacho apenas llegó a mi mercadona, ya lo quitaron??", "Lo de las pastillas de sol no os lo perdono Mercadona", "El chocolate de pistacho ha durado súper poco, si era una novedad" y "Ese helado de vainilla con nueces de macadamia lo han quitado????? En parte me hacen un favor pero ostrassss no entiendo porque quitan cosas que se venden" dicen en redes.